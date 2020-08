Utrácejte za módu s rozumem. Pořiďte si kousky, co nikdy nezestárnou

Základní pilíře šatníku

Napříč módními styly nalezneme hned několik „stavebních kamenů”, které by neměly ženě chybět. Jde o léty prověřenou klasiku, co nikdy nebude takzvaně out. Mezi takové kousky patří obyčejná bílá košile a tričko, malé černé šaty, kožená bunda, tenisky, chelsea boots, mokasíny, džíny, dobře padnoucí spodní prádlo a nespočet svršků jako je například kašmírový svetr.

A právě u těchto prvků se nebojte zaplatit vyšší částku. Samozřejmě vždy zaměřte pozornost na střih a především materiál. Mnohdy totiž nakoupíme v dobré víře oděv kvalitní, nicméně peníze putují pryč hlavně za značku, což není třeba.

V dnešní době bychom měli podporovat nejen lokální průmysl, v tomto případě návrháře, ale také brát ohled na přírodu. Ta lidskou zhýralostí trpí nejvíce. Místo umělých vláken, charakteristických pro masivní fast fashion, módu dostupnou za pár korun, s drtivým množstvím odpadu, začněte uvažovat nad pořízením oblečení slow fashion. Udržitelné tkaniny nestojí tak moc, jak by se zprvu mohlo zdát, kromě toho jsou velmi příjemné, kvalitní a nepáchají tolik škody.