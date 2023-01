Muži se bez dovolení dotýkají mé hlavy, říká žena s vlasy jako Locika

Zhruba do tří let Olga téměř žádné vlasy neměla a rodiče jí stále dávali na hlavu čepice nebo šátky. Měli obavu, že jí vlasy nenarostou. Když se pak konečně jejich růstu dočkali, rozhodli se, že je nebudou stříhat. A Olga v tom pokračovala i v dospělosti.

Nyní má vlasy dlouhé sto padesát osm centimetrů a náležitě si je hýčká. Péče o ně jí zabere hodně času. Když si je umývá, je to dlouhý proces. „V naší rodině jsou dlouhé vlasy už tradicí. Měla je moje babička i maminka. Není to vlastně nic neobvyklého. Pro mnoho lidí je to ale stále senzace a touží se mých vlasů dotýkat. Když se zeptají, nevadí mi to. Hodně lidí to ale dělá bez mého svolení,“ postěžovala si živoucí „Locika“.

Olgu lidé zastavují na ulici a prosí o selfie nebo jí tleskají a pískají na ni. „Nikdy jsem si neříkala, že si vlasy nechám narůst, abych byla slavná. Netoužila jsem po pozornosti. Postupem času jsem ale začala být pro lidi senzací,“ uvedla pro server Daily Star.

Z komplimentů má radost, nevyžádané osahávání ji ale uvádí do rozpaků a není jí příjemné. Bohužel podle Olgy ale není v tomto případě žádné řešení. Rozhodla se tedy o svém problému mluvit a doufá, že si to přečte co nejvíc lidí a přestanou ženy s extrémně dlouhými vlasy obtěžovat.