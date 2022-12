Členové rodiny z Brazílie mají na rukou dvanáct prstů, anomálie se dědí

U rodiny se jedná už o čtvrtou generaci, která se s více prsty potýká. Více prstů prý pro nikoho není problémem. Naopak někteří členové rodiny této anomálie využívají.

„Prsty navíc se mi docela hodí. Jsem muzikant a toto je pro mě rozhodně výhoda. Je to fajn i při práci s počítačem. Nevěřili byste, jak moc užitečný může prst navíc být,“ smál se jeden ze členů rodiny.

Kdykoli v rodině někdo čeká miminko, sází se o to, kolik bude mít prstů. Doufají, že jich bude dvanáct. „Hodně lidí si myslí, že je to pro nás těžké. Ptají se, zda kvůli tomu nemáme psychické problémy. Myslí si, že se za to stydíme. My jsme na to ale pyšní,“ sdělila pro Daily Mail nejstarší žena z rodu.