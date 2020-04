Vlasy rostou, ale kadeřnictví jsou stále zavřená. A partnera máte?

Říká se, že v každém vztahu je prospěšné si jednou za čas dát nějaké poprvé. A přerostlé vlasy jsou jedinečná příležitost. Pravděpodobnost, že budete ještě někdy takhle dlouho zavřená se svým protějškem doma, je (doufejme) velmi malá. Tak hurá do zkoušení: co váš vztah nezabije, to ho posílí!

Vložit spolu s nůžkami svému partnerovi do rukou tak velkou důvěru může být pro mnoho žen náročné. Ovšem pokud máte delší nebo středně dlouhé vlasy a postačí vám pouhé zastřihnutí „do rovna“, není se čeho bát.

Ostré nůžky

Rozhodla jsem se, že není už na co čekat, a polámané a roztřepené konečky musí pryč. Můj muž nejdřív nevěřícně koukal, ale nakonec se v něm probudila nevídaná dávka vzrušení.

„To jsem si vždycky chtěl vyzkoušet, dej to sem!“ zavelel. Prohledali jsme všechny šuplíky a přihrádky s kancelářskými potřebami a našli jsme celkem asi čtvery nůžky. Muž na to šel zgruntu: ty nejlepší kandidáty rozebral a asi půl hodiny brousil.

Rovný hřeben a mokré vlasy

Jelikož jsem věděla, že není cesty zpět (už když vytahoval brusné kameny, bylo jasné, že jsem v pasti), rozhodla jsem se, že si to užiju. Po šamponu jsem aplikovala regenerační masku a řádně jsem si ji do vlasů vmasírovala. Když jsem smývala kondicionér, uvědomila jsem si, o kolik příjemnější je dělat tohle všechno v pohodlí domova.

Umyté kadeře jsem rozčesala, můj muž mezitím shlédnul nejedno youtube video o tom, jak se stříhají vlasy, a vše bylo připravené. Rázem z něj byl vyškolený profík. „Základem je rovný hřeben a mokré vlasy,“ pravil zkušeně a dal se do díla.



Pokud si chcete zážitek „jako u kadeřníka“ ještě vylepšit, doporučujeme si k tomu pustit rádio hrající hity pop music, uvařit si kafe a povídat si o letní dovolené (samozřejmě na Mácháči, Itálie ani Chorvatsko letos nepřipadají v úvahu). Od této chvíle dál už musíte jenom doufat... A já musím říct, že v našem případě vše dobře dopadlo, ani obávané „zuby“ se nekonaly.

Hluboká intimita

Jednu věc tomuhle zážitku nemůže nikdo upřít, a to že výrazně prohloubíte intimitu vašeho vztahu. Možná už jste spolu pár let, ale řekla bych, že něco podobného jste ještě nezažili (vybavují se mi tak leda zážitky s vyčesáváním vší). Ale tohle hraní na kadeřníka má úplně jiný rozměr.

Možná jsem měla kliku, že jsem potřebovala jen zastřihnout konečky dlouhých vlasů. Nedovedu si dost dobře představit, jak by si kadeřník-začátečník s nulovou praxí poradil s ofinou, mikádem nebo střihem do ztracena. Já osobně, bych se tedy do stříhání vlasů svého manžela nepouštěla ani náhodou!

Pokud nejsou vaším problémem zničené konečky, myslím, že docela dobře váš partner zvládne také barvení vlasů, pokud tedy netrváte na melíru, ombré nebo balayage.

A pokud si chcete připadat opravdu jako královna v salónu krásy, můžete svému lazebníkovi na večer naplánovat i další úkoly: hodinovou relaxační masáž, lakování nehtů, depilaci... Pokud všechno klapne, je docela dobře možné, že třeba nakonec přijdou na řadu i všechny ty osvědčené rady do postele.