Prádlo pro ženy v očekávání i novopečené maminky. Přednost dejte pohodlí

Během těhotenství i prvních měsíců po porodu si nejspíše neobléknete svůdné modely jako dřív, přesto se nabízí nespočet možností. Kolekce určené pro budoucí i stávající maminky nabízejí spousty krásných kousků.

Ty jsou sice méně rafinované, ovšem určitě si je zamilujete díky maximálnímu pohodlí, které skýtají. Kromě toho mnohdy nabízejí také specifické vychytávky, jež během nové etapy života rozhodně oceníte.

Chytrá horákyně

Neinvestujte v radostném očekávání jenom do doporučené kosmetiky, olejů a krémů proti striím. Šetřit se nevyplácí ani na spodním prádle. I když je mateřské spodní prádlo dočasnou záležitostí, jde hlavně o investici do budoucna. Do krásy vašeho těla. A to se vyplatí, nemyslíte?

„Kvalitní těhotenská podprsenka a kalhotky určitě nejsou zbytečností, ani bezúčelovým marketingovým výkřikem. Speciální řady určené pro budoucí i novopečené maminky mohou pomoci zabránit třeba vzniku strií, které se tvoří kvůli nadměrnému povolení kůže,“ vysvětluje Suzana Gorišek, hlavní designérka značky Lisca.

„U podprsenek doporučuji dvojitý materiál a vnitřní část košíčků, zajistí totiž dobrou oporu pro citlivá a těžká prsa. Ramínka by měla mít libovolně nastavitelnou délku a šířku zadního zapínání. Nesmíme opomenout ani praktické klipsny, které umožňují snadné rozepínání a zapínání košíčků, zajistí tak pohodlí při kojení. Pamatujte, že když se budete cítit skvěle, bude se tak cítit i vaše miminko a rodina.“



Ta pravá

Umět si vybrat je důležité. A v případě spodního prádla pro maminky to platí dvojnásob. Jednotlivé kousky musí být nejen funkční, ale také pohodlné. Musíte se v nich cítit přirozeně a svá. Neměly by vás nikde tlačit ani svírat, ale přitom musí skvěle sedět na těle.

Nedopouštějte se zásadní chyby, kdy do zásoby nakoupíte kousky větší velikosti. Těhotenské prádlo by mělo dokonale sedět. Nemá být ani větší, ani menší. Počítejte však s tím, že zejména podprsenky sportovního rázu bude po porodu potřeba vyměnit.

Trefou do černého je velmi populární počin v podobě bezešvého spodního prádla. To totiž zaručuje komfort během celého dne i noci, kdy se budoucím maminkám špatně spí. S rostoucím bříškem přijdou vhod speciální kraťásky, těhotenské boxerky či kalhotky se zvýšeným pasem.

Tip: Těsně po porodu přijdou vhod podprsenky bez kostic, hladké, bez zdobení. Materiál by měl být v první řadě vzdušný, spíše elastický. Může se stát, že podprsenka, kterou jste kupovala v těhotenství, vám znenadání bude výrazně menší, což je v pořádku. Po porodu mohou prsa zvětšit svůj objem klidně až třikrát. Obecně se doporučuje vzít si do porodnice kojicí podprsenku o jedno číslo větší.