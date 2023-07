SOUTĚŽ: Posílejte své snímky z léta u vody a vyhrajte kosmetiku na opalování

Své snímky do 1. kola soutěže můžete nahrávat od úterý 4. července až do pondělí 31. července 2023 23:00, každý soutěžící může do jednoho kola poslat jednu soutěžní fotografii.

Od 1. do 7. srpna 2023 bude probíhat čtenářské hlasování prostřednictvím soutěžní galerie. To rozhodne o konečném pořadí. Celkem pro vás máme v prvním kole připraveno 10 kosmetických balíčků (každý obsahuje tyto tři produkty: Ochranný krémový gel na opalování na obličej Oil Control SPF 50+, Eucerin Extra lehké mléko na opalování Sensitive Protect SPF 50+ a Dětský sprej na opalování Sensitive Protect s velmi vysokou ochranou SPF 50+).

Výherce oznámíme v úterý 8. srpna 2023 dopoledne.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Léto u vody Letní fotosoutěž na Onadnes.cz je dvoukolová a pro čtenáře jsou připraveny balíčky solární dermokosmetiky od značky Eucerin®. Ochranný krémový gel na opalování na obličej Oil Control SPF 50+ Špičkový opalovací přípravek na obličej pro mastnou a aknózní pleť s osmihodinovým zmatňujícím efektem proti lesku pleti. Bez parfemace, s ultralehkou nemastnou konzistencí. Eucerin Extra lehké mléko na opalování Sensitive Protect SPF 50+ Zklidňuje a chrání citlivou pokožku. Technologie Advanced Spectral Technology vyvinutá značkou Eucerin nabízí velmi vysokou ochranu proti UVA/UVB záření a proti vysokoenergetickému viditelnému světlu (HEVIS). Toto extra lehké tělové mléko na opalování se okamžitě vstřebává a je voděodolné. Dětský sprej na opalování Sensitive Protect s velmi vysokou ochranou SPF 50+ Chrání a zklidňuje citlivou dětskou pokožku a snižuje riziko jejího dlouhodobého poškození. Technologie Advanced Spectral Technology vyvinutá značkou Eucerin zajišťuje velmi vysokou ochranu proti UVA/UVB záření a proti vysokoenergetickému viditelnému světlu. Tento opalovací sprej rovněž podporuje vlastní mechanismy pokožky pro opravu DNA. Sprej je neparfemovaný a silně odolný vůči vodě. Vhodný pro děti od 3 měsíců.

Pravidla soutěže najdete zde.