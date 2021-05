Zapomeňte na předsudky. Satén a hedvábí sluší všem ženám bez rozdílu

V první řadě je potřeba si uvědomit, že mezi saténem a hedvábím je velký rozdíl, i když to tak zprvu nevypadá. Obě textilie se pyšní úchvatným leskem a působí honosně. Satén ovšem patří k levnějším variantám.

Moderní lesklé tkaniny obsahují větší či menší procento „umělotiny“ v podobě polyesteru. Což má tu výhodu, že modely s příměsí syntetického vlákna koupíte již za pár korun. Je ovšem důležité uvědomit si, že není všechno zlato, co se třpytí.

Polyester je totiž tichým nepřítelem pro životní prostředí a lidské zdraví, může dokonce způsobit i podráždění pokožky. Kromě toho nemá v horkých letních dnech dostatečnou prodyšnost a také nesaje pot. Mnohem lepší alternativou je tedy příjemný bavlněný satén, případně viskóza.



Nic se však nevyrovná tradičnímu hedvábí, ne nadarmo je také označováno za nejlepší látku světa. Pravé hedvábí pochází z dávné Číny, na jeho výrobě se podílí krásný hmyz jménem bourec morušový.

U tohoto materiálu je ovšem potřeba počítat s vyšší pořizovací cennou. Ne nadarmo je hedvábí charakteristické zejména pro luxusní módní domy a návrháře. Nicméně investice se vám rozhodně vyplatí. Vy i vaše pokožka si ho zamilujete.



Zajímavost: Kokon bource morušového tvoří jedno jediné nepřerušené hedvábné vlákno, které je údajně dlouhé od 300 do 900 metrů a má průměr okolo 10 mikrometrů.

S puncem elegance

Ať už zvolíte saténové šaty či hedvábné tílko, můžete se býti jistá, že budete v daném modelu působit maximálně žensky, sofistikovaně a smyslně.

Pokud se zaměříme na aktuální hity, pak číslem jedna jsou rafinované modely inspirované nočním úborem. Komfortním počinem jsou především široké kalhoty. Ty oceníte zejména ve dnech, kdy budou teploty konečně dosahovat vysokých hodnot. Jsou lehké jako pírko, vzdušné, lichotivé, navíc zakryjí drobné tělesné nedostatky.

Podobně je tomu u sukní v moderní midi délce, rovného, případně lehce se rozšiřujícího střihu. Zde je potřeba zmínit, že paří k oblíbeným kouskům i v podzimním a zimní čase, kdy se kombinují s hřejivou pleteninou a kozačkami.

Pro boubelky i laně

Lesklé tkaniny mnohdy provází nelichotivá pověst týkající se zákeřného optického klamu přidávajícího nositelce kilogramy. Na druhou stranu se ale jedná o splývavé materiály, a ty naopak zeštíhlují. Zkuste tedy na mýty o saténu a hedvábí zapomenout a užijte si je naplno. Na co si dát pozor?

Jestli patříte do kategorie plus size a pyšníte se plnějšími křivkami, bez obav si oděv s lesklou úpravou pořiďte. Jen namísto celistvých šatů zvolte v tomto materiálu jen svrchní nebo spodní část oblečení. Záleží na tom, od jaké partie chcete pozornost odpoutat a na co upozornit.

Když máte přednosti, které na sobě milujete, například bujné a pevné poprsí, zvolte již zmíněný top. Halenka či tílko ve stylu negližé bude skvělou volbou. Jen u tílek se špagetovými ramínky počítejte s absencí podprsenky. Tenká ramínka totiž nic neschovají. A ač je stylové spodní prádlo možné přiznat, zde je to spíše na škodu.

Trefou do černého budou sukně, zvláště v prodloužené délce. Pro zdůraznění ženských linií doporučujeme lehce áčkový střih doplněný o širší opasek. Postava tak získá souměrnost.

Tip: Dejte si pozor na výběr kalhotek. Tenká látka přiznává jejich lemy i jindy svůdnou krajku. Vyplatí se tedy mít v zásobě dostatek bezešvých modelů v tělové a černé barvě.



Dámy s malým vzrůstem by měly volit délky končící těsně nad koleny. U širokých kalhot pozor na příliš dlouhé provedení. Raději zaměřte pozornost na rozkošné culottes, jež odhalují kotníky a část lýtek.

Jakmile model zkombinujete s obutím na podpatku či platformě, kalhoty usadíte vysoko do pasu, za horní lem zastrčíte top a přiznáte ladnou šíji, rázem bude silueta působit vyšší a štíhlejší.

Dámy s útlou postavou si mohou dovolit prakticky vše, včetně lehce extravagantnějšího designu v podobě kimona, šatiček připomínající sofistikovanou košilku či stylových kompletů. Samozřejmě je potřeba mít alespoň špetku odvahy a sebedůvěry.

V případě, že některý z výše zmíněných oděvů vynášíte prvně, vezměte si na pomoc tradičnější svršek. Může se jednat o džínovou bundičku či sako. Tak i nevšednímu outfitu dodáte alespoň částečně tradičnější ráz.