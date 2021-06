Nohy jsou nové „břišáky“. Herec inspiroval ke zkrácení pánských šortek

„Tahle fotka mi z hlavy vyhnala všechny ostatní myšlenky,“ píší na sociálních sítích fanoušci. Obrázek se dočkal desítek tisíc sdílení.



A to byl jen začátek. Módní značka Gucci uvedla na trh kraťasy, které jako by z oka vypadly fotbalovým šortkám, které si oblékl irský herec Paul Mescal.

Zpěvák a skladatel Harry Styles nosí džínové kraťasy, za jaké by se nemusela stydět ani Daisy Dukeová ze slavných Mistrů Hazardu, které má významně roztřepené tam, kde je nejvíce napínají jeho vypracovaná stehna.

A polovina hráčů americké NBA, která je proslulá svými dlouhými, plandavými šortkami, začala zkracovat nohavice, aby jejich čtyřhlavé stehenní svaly mohly dýchat.

A to se netýká jen celebrit. Na TikToku jsou stovky videí pod hashtagy #inseam a #5inseam. Většinu z nich vložily ženy, které tvrdí, že by nikdy nerandily s dokonalým mužem, který nosí kraťasy s vnitřní částí nohavice delší než pět a půl palce, tedy 14 centimetrů. A některé volí ještě přímočařejší postup - jedna se přiznala, že svému příteli tajně založila všechny kraťasy, aby je zkrátila.

Módní novináři se jeden před druhým předhánějí, aby pro tento trend vymysleli vhodné jméno. Časopis Vox prohlásil, že letošní léto bude „zasvěcené mužským stehnům“; autor tohoto termínu dodal, že zatímco „v antickém Řecku muži vyplouvali kvůli ženám do válek, Američané nechají Milova stehna, aby jim rozdrtila lebku na prach“.

Redaktor rubriky Styl listu The Wall Street Journal Jacob Gallagher míní, že letošní léto bude ve znamení „jednopalcových nohavic“. A deník The Times lakonicky poznamenal: „Nohy jsou nové břišáky.“

Pokud se trendů týče, krátké šortky nejsou ani zdaleka ničím novým. John Travolta a Tom Selleck nosili kratičké, přiléhavé kraťasy desítky let před TikTokovými zkracovači nohavic.

Ale tyto šortkové vlaštovky představovaly spíše vzdor vůči uniformitě mužské módy během posledních 30 let. Proto je úsvit mužských stehen vcelku pozoruhodný, protože naznačuje možnost, kterou si veřejnost dlouho nedokázala představit - že by se totiž muži mohli chtít oblékat způsobem, který je nezastíraně sexy.

Tento trend ukazování větší plochy kůže navíc přichází v době, kdy se Británie cítí nejvíce sexuálně nabuzená od dob volné lásky v 60. letech 20. století. Jak jinak si vykládat prohlášení vlády, že „intimní kontakty mezi přáteli“ nyní budou povolené?

Sociální sítě a média vřou při představě „žhavého proočkovaného léta“. Po roce, kdy jsme se doma pařili v teplákách při nekonečných osamělých hodinách práce z domova, může být pomyšlení na lidský kontakt ochromující. Ovšem podle dostupných údajů prodej kondomů v první čtvrtině letošního roku stoupl o dvouciferné číslo v porovnání s loňským rokem.

Přesto jsme ale hodně vzdálení naivním dnům sexuální svobody 60. let. Pandemie nezměnila skutečnost, že když slyšíme o sexualitě heterosexuálních mužů, je to často v souvislosti s nežádoucími návrhy. Poslední rok sice dominoval zpravodajství covid, ale v krátkých obdobích, kdy ustoupil z titulních stránek novin, ho obvykle vystřídaly příběhy o sexuálních predátorech.

Zdá se být téměř nemožné mluvit o létě volné lásky, když muži neustále útočí na ženské svobody. A zdá se být morálně nepřijatelné mluvit o tom, že by muži mohli být sexuálně provokativní v dobrém slova smyslu. Je vůbec v pořádku, aby se muži oblékali vyzývavěji?

„Na to je podle mě těžké odpovědět,“ míní sloupkařka časopisu Vogue Annie Lordová, která se zabývá problematikou mezilidských vztahů a sexu. „Myslím si, že se muži a ženy snaží v téhle oblasti vyjednat nějaký kompromis, ale je to těžké.“

A vzrušuje vůbec ženy pohled na zadní stranu mužských stehen? Podle Annie Lordové na Milových stehnech je něco, díky čemu jsou sexy. Ale nejde ani tak o to, že by ženy chtěly zírat na mužská stehna, jako o to, co kratší šortky představují. „Myslím si, že v tuhle chvíli ženy chtějí to, co by se dalo popsat jako mírná, klidná mužnost. Muže, jako je Connell ze seriálu Normální lidi - sportovní a klidný typ. Je mužný, ale žena se s ním cítí v bezpečí.“

Odhalená stehna vyzařují vlastnosti mírného muže. Jsou sportovní, účelná, atletická, hluboce odhalující, mírně erogenní, rozhodně neohrožující. Často jsou pokrytá jemnými chloupky a znaménky, jejichž odkrytí v sobě má podivnou zranitelnost. Odkazuje na přirozenost spíš než na přirození.

Samozřejmě pomáhá mít pěkné nohy. Posilovny už hlásí zvýšený zájem mužů o cvičení zaměřené na „nohy, zadek a břicho“, které je obvykle spíše doménou žen.