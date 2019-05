Takhle ne!

Tím, že se jedná o extravagantní kousek s notnou dávkou dráždění mužské fantazie, odhaluje příliš holé kůže, je nutné ostatní oděvy volit v mírnějším duchu. Znamená to vyhýbat se krátkým crop topům, lodičkám a sandálkům na extrémně vysokém podpatku. Právě ty by mohly z jinak moderního outfitu vytvořit lacinou kreaci. Pokud se budete chtít pochlubit se svou “vymazlenou” postavičkou, sáhněte po stylové košili, kterou těsně nad horním lemem šortek zauzlujete. Pamatujte, že méně je někdy více. V tomto případě to platí dvojnásobně.

Když se rozhodnete dát světu na odiv své dlouhé nožky, obujte si módní tenisky na zvýšené platformě či sandálky na proutěném klínku. Jestli tápete nad vhodným svrškem, který vás ochrání před chladem, pořiďte si exotické kimono, lehký kardigan v délce do půlky stehen, džínovou bundu v prodloužené délce. Neprohloupíte ani háčkovaným kaftanem.



Takhle ano!

Ideálním svrškem se stane nesmrtelné basic tílko a tričko. Vedle nešlápnete ani s obepnutým body, pohodlnou košilí, tílkem v negližé stylu a sportovní mikinou. Nožkám budou lichotit různé tenisky, oblíbené espadrilky a nápadité sandálky či pantofle. Ženy, co se nebojí pohledů okolí si mohou navíc do tenisek obléknout originální barevné ponožky. Model tak získá neotřelý, leč vysoce trendy punc.