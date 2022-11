Líčení, které vám ubere roky, se dá naučit i doma

Kolik let se dá správným líčením ubrat?

Jak díky líčení omládnout, je jeden z nejčastějších dotazů, které dostávám. Je ovšem třeba zdůraznit, že správné líčení jde vždy ruku v ruce s kvalitní péčí o pleť. Bez ní vám ani sebelepší triky nepomůžou. A kolik let si můžete ubrat?

Klidně pět šest, a pokud připojíte zářivý úsměv, tak i více.

Jak takové líčení vypadá? Je to individuální nebo existují nějaká všeobecná pravidla?

Vždy je lepší přistupovat ke každé ženě individuálně, ale jsou pravidla, která fungují univerzálně. A naopak jsou chyby, které vám přidají léta, ať je vám dvacet, nebo šedesát. Líčení se neliší od vaší běžné rutiny, jen vyměníte některé produkty, někde uberete a jinde naopak přidáte. Váš vzhled by se měl vyvíjet spolu s přibývajícími léty, zvlášť pokud chcete vypadat co nejlépe.

Jakou největší chybu ženy při líčení dělají, že vypadají starší?

K těm nejčastějším patří, že se žena nevnímá v souvislosti s tím, jak zraje, a nemění své líčení v průběhu let. Hodně žen má skutečně tendenci líčit se v padesáti stejně, jako když jim bylo třicet. Jenže obličej se nám mění, obočí je tenčí, víčka lehce padají a pleť potřebuje taky jinou péči. Používají nevhodné barvy, kterými si přidávají léta.

Jak rychle a účelně zamaskovat únavu či probdělou noc?

Prvním pravidlem je pořádně hydratovat. Klidně si dejte ráno masku, naneste větší porci hydratačního krému a nezapomeňte na krém pod oči. Pleť ve vyšším věku má tendenci být sušší a křehčí. Pokud se nevyspíte, vrásky se prohloubí, pleť si vezme z produktů všechnu hydrataci a váš obličej bude šupinkatý. Nejen pro tyto případy je vhodné použít pod make-up bázi s rozjasňující složkou, která je určena pro zralou pleť. Nejenže vyrovná jemné linky, změkčí pleť, ale zároveň projasní obličej. Mým osvědčeným tipem je Luminous Silk Hydrating Primer od Armani.

LUCIE JANKŮ (40) Od roku 2007 pracuje jako make-up artistka a hair stylistka pro řadu českých lifestylových časopisů a při natáčení televizních reklam.

Působí jako osobní make-up artistka mnoha žen z oblasti kultury a byznysu.

Více na webu, nebo Instagramu: lucie.janku_makeup_artist

Jak tedy zvýraznit nebo potlačit některé rysy a pohrát si se stíny v obličeji, aby žena vypadala mladší?

Prvním krokem je výběr kvalitního make-upu. Čím je pleť starší, tím výživnější a lehčí texturu potřebuje. Méně je více, takže naneste co nejjemnější vrstvu a nedokonalosti zakryjte korektorem. Velkým nešvarem je používání bronzeru jako konturovacího produktu na zralejší pleť. Tím se akorát ještě více zvýrazní vrásky. Raději si kupte o odstín tmavší make-up a lehce jím vymodelujte místa, která chcete zúžit – třeba dvojitou bradu nebo vyšší čelo. Zužování se naopak vyhněte, pokud máte hodně štíhlý obličej, mohla byste vypadat nemocně. Velkou službu udělá i concealer o trošku světlejší, než je odstín vašeho make-upu. Když jím zesvětlíte oblast v okolí očí, bradu nebo nosoretní rýhy, dodáte do obličeje světlo, čímž „smažete“ zase nějaký ten rok. Pokud bych měla doporučit jeden produkt z této kategorie, bude to Ilia Super Serum Skin Tint SPF 30.

Jaké jsou vaše tipy na kosmetické produkty, které omladí každou ženu?

Mladší vzhled se nese ruku v ruce s plnějším obočím. Mám na mysli hezky plnějším, ne jednolitým hrubým obočím jako podle pravítka. Jestli něco opravdu ubere léta, je to pěkně doplněné obočí ve správné barvě – vycházejte z odstínů kořínků svých vlasů. Chloupky vyčešte, dokreslete a zafixujte. Z vlastní zkušenosti doporučuji gel na obočí s peptidy od Nudestix. Krásně po něm dorůstají a fixace v požadovaném tvaru vydrží po celý den.

Svěžest do tváří dodáte i pomocí krémové nebo tekuté tvářenky. Nebo ještě lépe – pomocí multi líčidla, které můžete použít i přes rty či víčka a vytvoříte tak monochromatický look, který vypadá svěže a mladistvě. Tvářenku, ideálně v meruňkovém nebo růžovém odstínu, nanášejte na jablíčka tváří. Budete vypadat svěže, jako byste se právě vrátila z procházky. Skvělým produktem je podle mě tvářenka Rare Beauty Stay Vulnerable.

Čeho by se měly ženy vyvarovat, pokud nechtějí nalíčené vypadat starší?

To by vydalo na samostatnou knihu, ale obecně – pokud nechcete vypadat starší, neměla byste používat příliš hutný make-up, který ještě více zvýrazní vrásky a linky v obličeji. Nepřehánějte to s pudrem. Používejte pouze transparentní a fixační pudr, aby vám make-up vydržel celý den a nebyl na pleti vidět. Nenanášejte příliš mnoho řasenky, takzvané muří nožky opravdu léta neuberou. Přistupujte opatrně k černé barvě, tu si může dovolit jen málokdo a jen někdy. Je příliš intenzivní a například oko orámované černou linkou – pokud vám není dvacet a nejdete na party – vám opravdu na kráse nepřidá. Naopak budou vaše oči vypadat menší a unavenější.

Vyhněte se používání tmavých rtěnek, které rty opticky zužují. Třpytky nebo stíny s perletí zase přitáhnou pozornost k vráskám a ukážou i ty, které jsou jinak okem neviditelné. Máte-li vrásky kolem rtů, nejsou vhodné lesky nebo krémové rtěnky, které se do nich rozpíjí. V tomto případě je třeba použít konturovací tužku, nebo raději sáhnout po matnější.