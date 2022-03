I vy můžete vypadat vyšší a štíhlejší. Co sluší ženám malého vzrůstu

Svršky

Můžete zvolit volné i upnuté. To, jaký střih svrchní části oblečení vyneste, záleží na kombinaci s kalhotami a sukněmi. Platí totiž pravidlo, které je ku prospěchu všech postav, že na jednu polovinu těla by měl být vždy kladen důraz. U vás to platí dvojnásobně.

Samozřejmě vezměte v potaz i proporce jednotlivých částí postavy. Pokud se pyšníte naditým hrudníkem, ale sedací partie postrádají ženské zaoblení, upoutejte právě na smyslný trup pomocí křivek kopírujícího topu. Plnost zadečku pak zajistí áčková sukně.

Navraťme se však ke svrškům. Určitě mějte v šatníku zásobu modelů s hlubším véčkovým výstřihem. Může být i kulatý či čtvercový. Důležitá je především dostatečná hloubka, která hrudník protáhne. Slušet vám budou taktéž jinak ošemetná špagetová ramínka, která jsou k vidění především u lehkých topů ve stylu negližé.

Nemusíte si lámat hlavu s barevností a vzory, tedy za předpokladu, že jste drobnější figury. V případě, že máte plus size křivky nebo nějaké ty kilogramy navíc, pak vybírejte jemnější motivy na tmavém podkladu. Skvělou volbou je i motiv svislých proužků, kde dominují tmavé pruhy.