Rok s manžely Pavlovými. V módě někdy chybují, laťku však nastavují vysoko

Eva Pavlová byla na korunovaci Karla III. za hvězdu a svým fialkovým kostýmem s netradiční kápí mohla směle konkurovat britským šlechtičnám. Petru Pavlovi to také slušelo, byť místo obleku mohl nahodit žaket.

Záležitost chybějícího smokingu

V kalendáři prezidentského páru zabírají poměrně velké místo prestižní společenské akce. Korunovace, předávání státních vyznamenání, večeře s vysoce postavenými zahraničními politiky, galakoncerty a divadelní premiéry…

Ačkoliv to oběma vždy sluší, nedostatky se v této oblasti najdou. Tak především: Petru Pavlovi chybí ve výbavě smoking, který by byl pro některé příležitosti vhodnější než méně formální černý oblek. Řeč je o slavnostních událostech, které se odehrávají večer.

Petra Pavla nejčastěji vidíme v tmavém formálním obleku. Zvážit by však měl také nákup smokingu a případně i žaketu.

Na ty, které se konají ve dne, je pak slavnostní alternativou žaket. Ukázkovým příkladem, kdy ho mohl Petr Pavel využít, byla korunovace britského krále Karla III. loni v květnu. V modrém obleku a kravatě ladící k manželčiným šatům vypadal prezident dobře, ale mezi ostatními hosty přece jen trochu málo slavnostně. A to i přesto, že dress code byl podstatně uvolněnější než třeba na korunovaci Alžběty II.

Smokingy a žakety jsou relikt dob minulých, namítají mnozí. Na druhou stranu by byla škoda se jich úplně vzdávat. Patří k odznakům pravého gentlemana, nadto rozšiřují — postupem času už tak dost osekaný — pánský šatník. Pokud by se přestaly nosit úplně, pánům by ze slavnostních oděvů zbyly opravdu už jen okoukané obleky. A kdo jiný než prezident by měl jít v takových záležitostech příkladem?