Nejen slavná jména. Eva Pavlová dává šanci mladým a neokoukaným návrhářům

Brzy tomu bude rok, co jsme si zvolili prezidenta Petra Pavla. Pozornost se za tu dobu upírá nejen na něj, ale i na jeho manželku Evu. Reprezentovat chotě i celou zemi se jí daří – a to i díky řadě mladých návrhářů, které zapřáhla do svých služeb. Po vzoru prvních dam USA sází Pavlová na mladé domácí tvůrce.