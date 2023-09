Nechte nás stárnout! Celebrity odmítají hollywoodský diktát ženské krásy

Také Charlize Theronová (48) chce bojovat proti tomu, co vnímá jako nespravedlnost vůči ženám nad čtyřicet ve filmovém průmyslu. „Myslím, že ženy chtějí stárnout způsobem, který jim vyhovuje,“ řekla magazínu Allure. „Měli bychom být více empatičtí k tomu, co kdo z nás potřebuje a jakou cestou jde. Moje tvář se mění a mně se ta změna líbí,“ dodala.

Herečka, která pracuje také jako modelka pro módní dům Dior, nese jen těžko pomluvy, které se šíří o estetických zákrocích, které prý podstoupila. „Říkají, že mám facelift a co že jsem si to udělala. Jenže já jenom stárnu. To se prostě děje a neznamená to, že mám nepovedenou plastiku,“ zlobí se.

Je to kolektivní psychóza

Emma Thompsonová se už léta obává, jakým způsobem změní kosmetická chirurgie budoucnost celé společnosti. „Je to chronicky nezdravé, a pokud budeme mladým lidem říkat, že normální je vypadat takhle, můžeme z toho mít vážný problém,“ vysvětluje. „Pokud jde o ženská těla, to, co jim děláme a co od nich samy ženy očekávají, hovoří o druhu kolektivní psychózy.“

Příznaky stárnutí pociťuje také zpěvačka Pink (43), která na Twitteru sdílela upřímnou poznámku o tom, že víc než vzhled je pro ni důležitá její tvorba a že se rozhodně nehodlá svěřovat do rukou žádných plastických chirurgů. „Chci, aby moje děti věděly, jak vypadám, když jsem naštvaná,“ dodala.

Život je příliš vzácný dar

Další letitou odpůrkyní plastické chirurgie je několikanásobná držitelka Oscara a hollywoodská legenda Meryl Streepová (74), která prý viděla „až příliš mnoho případů, kdy se to zvrtlo.“

V interview pro magazín Vanity Fair z roku 2009 vysvětlila, že má problém s komunikací s lidmi bez mimiky. „Je to, jako byste měli před obličejem závoj, a to pro herečky ani herce rozhodně není dobré.“

Důležitost schopnosti přijmout „dar“ stárnutí rozvedla v dalším rozhovoru: „Musíte se s tím smířit. Život je vzácný, a pokud jste ztratili někoho z blízkých, uvědomíte si, že každý den je dar.“

Podobně to vidí i její herecká kolegyně Julienne Moore (62). Ta řekla magazínu Allure o botoxu: „Nerada odsuzuji lidi za to, že to dělají, ale nemyslím si, že to jejich vzhledu nějak svědčí. Vypadají spíš, že si něco udělali s obličejem. Prostě to vypadá divně,“ vysvětlila svůj postoj.

Také bývalá královna krásy a jeden ze sex symbolů konce dvacátého století Halle Berry (57) přiznává, že v oboru občas cítí tlak na to, aby si nechala upravit svůj zevnějšek, naštěstí se jí ale daří mu odolávat. „Stárnutí je přirozené a děje se to nám všem. Chci prostě jen vypadat jako já, i když jde o mou starší verzi. Nerada bych se stala někým jiným,“ vysvětlila v roce 2015.

Co není ženám dovoleno

„Je to neštěstí, že žijeme ve společnosti, která ženám nedává šanci na to, aby zjistily, jaké je to stárnout. Podle hollywoodských standardů velmi riskuji, když odmítám facelift,“ posteskla si před třinácti lety Julia Robertsová (55) během rozhovoru s Elle.

Ale zdá se, že se něco mění. Otevřeně „antiplastický“ postoj sdílí také Salma Hayek (56), Jodie Fosterová (60), Kate Winsletová (47) či Michelle Pfeifferová (65). Ta nedávno dokonce do světa vypustila selfie bez make-upu a sklidila za to hlasitý potlesk.

Zvykneme si na to, že i ženy v Hollywoodu stárnou bez toho, aby se musely vzdát kariéry, tak jako jsme si během covidových let zvykli na to, že mohou mít šedivé vlasy?