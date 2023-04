Magická hranice 35 let. Jak úspěšně čelit strachu žen ze stárnutí?

Strach ze stárnutí máme do jisté míry všichni. Každodenní pohled do médií, stejně tak jako prezentace současné pop kultury náš strach prohlubuje a utvrzuje v tom, že svět patří pouze mladým a krásným.

Podle nedávné studie má celých 87 procent Američanů strach ze stárnutí. Všichni účastníci navíc dodávají, že se bojí umírání a smrti, která je se stárnutím neoddělitelně spojená. Ageismus, tedy diskriminace založená na věku, je navíc v dnešní době silnější než kdykoliv předtím.

Muži zrají jako víno, ženy jako mléko

Autorem tohoto citátu není nikdo jiný než lamač ženských srdcí George Clooney, nejspíš proto, že k němu je tok času až nespravedlivě milostivý a každý rok mu jen přidává na charismatu.

Pravdou je, že zatímco hodnota mužů s věkem historicky stoupá, u žen je tomu naopak. U pánů je navíc strach ze stárnutí spojen spíše se ztrátou nezávislosti, zatímco u žen tvoří velkou část strachu ztráta atraktivity, která je s mládím úzce spjata.

„Je mi třicet pět let a poprvé na mě dolehlo, že léta běží a možná už jsem vzhledově jako žena svého vrcholu dosáhla,“ stýská si uživatelka na jednom z internetových diskusních fór a zdaleka není sama.

Navzdory faktu, že pětatřicetiletá žena oficiálně ještě ani hranice středního věku nedosáhla, se podobné příspěvky v době kultu mládí setkávají se všeobecným pochopením.

„Neviním dnešní mladé ženy z toho, že chtějí upravovat svůj vzhled, aby vypadaly mladistvěji a dokonaleji. Bylo jim řečeno, že to je jediný způsob, kterým může žena přinést dnešnímu světu hodnotu a najít lásku. Pokud je to váš vzhled, který vás činní cennými, pak jej v míjejících letech nemůžete ztratit,“ podotýká litevská spisovatelka zaměřující se na ženská témata Egle Rackauskaiteová

Dnešní ženy přitom mají v současnosti poměrně široké možnosti, jak se strašákem v podobě vrásek bojovat. Obor plastické chirurgie navzdory nedávným krizím jen vzkvétá a ordinace estetických chirurgů navštěvují stále mladší ženy.

Mezi druhou a třetí dekádou života už znají pojmy jako kyselina hyaluronová, botox či lifting. Za plastické operace navíc dnes utrácejí i ty, které si to v minulosti kvůli finanční situaci nemohly dovolit, půjčka na opravu vlastního vzhledu je přijímanou společenskou normou.

„Zatímco v minulosti byly ženy mezi druhou a třetí dekádou života zaneprázdněny starostmi s výchovou dětí, dnes řeší banálnější témata a spolu s odsouváním rodičovství na později mají prostor zabývat se až příliš svým vzhledem,“ stěžuje si na internetovém fóru dáma ve středních letech a dodává, že snižující se věk žen toužících po botoxu jako prevenci vrásek je alarmující.

Období krize středního věku, kterou se dříve označoval lidský věk 45 – 65 let, se dnes posunulo nejméně o deset let zpátky a ženy si už s příchodem třicátých narozenin uvědomují úskalí času, který pracuje proti nim.

Strach ze stárnutí ovlivňuje naše chování

„V mnoha kulturách dodnes překročení určitého věkového milníku znamená, že ztrácíme nové možnosti a právo na zábavu. Dívám se na svou matku, která je sice stále aktivní, ale většina jejích výmluv začíná slovy, jsem příliš stará. Nenávidí, že se její tělo mění, ale přitom si neuvědomuje, že během lamentování jí unikají skvělé příležitosti,“ stýská si Egle Rackauskaiteová.

„Bojím se stárnutí, protože ženy v mé rodině věnovaly skrývání známek stárnutí velké úsilí, které je nakonec donutilo přestat dělat to, co si dříve užívaly. Má babička měla navíc od určitého věku ve skříni připraveny černé šaty do rakve a tohle dědictví je stále součástí mé kultury,“ dodává.

Do boje proti stárnutí se dnes nevrhají pouze mladší ročníky, ale i starší ženy, které podstupují bolestivé plastické operace a botoxové injekce, jen aby si koupily nějaký čas mládí navíc.

V poslední době bylo těžké uniknout fotkám slavné zpěvačky, které na nás vyskakovaly ze stránek společenských magazínů, a více než o jejím uměleckém projevu se tak hovoří o jejím vzhledu. Madonna je ve svých 64 letech příkladem ženy, které se zjevně zalekla přirozeného stárnutí a všemi možnými prostředky se snaží zakonzervovat svůj vzhled pod hranicí čtyřicítky.

„Madonna prošla faceliftem, kdy byla všechna její přebytečná kůže odstraněna, čímž se změnil tvar očí, které teď vypadají nepřirozeně protaženě. Prošla také rhinoplastikou a několika dávkami botoxu v čelní oblasti, který zavinil minimální mimiku a změněný výraz tváře,“ popisuje plastický chirurg Ali Kassir některé ze zásahů ve zpěvaččině tváři.

Madonna „mladistvému“ vzhledu navíc přizpůsobuje i chování, kdy ve svém posledním klipu oděná do oblíbeného korzetu předvádí sexy taneček obklopená dvacetiletými mladíky. Většina fanoušků se přitom shoduje, že se takovým chováním zpěvačka degraduje. „Odpočiň si, babi,“ vzkazují houfně a od zpěvaččiny tváře, kterou popisují jako děsivou, odvracejí oči.

Hraní si na „diblíka“ je dalším způsobem, jak popřít svůj skutečný věk. Oblékání krátkých minisukní a velkých výstřihů nám může v určitém věku spíše uškodit a způsobit, že nás okolí přestane brát vážně.

Strach ze stárnutí může posílit i fakt, že ženám odrůstají děti. Zatímco dříve přecházela péče o děti plynule v péči o vnoučata, dnes je tomu kvůli odsouvání rodičovství konec a ženy mohou náhle začít trpět syndromem prázdného hnízda.

Užít si každý den

„Život je dar, ale jako každá skvělá věc přináší i on mnoho výzev. Stárnutí může být jednou z nich. Pokud se rozhodneme přijmout odlišné životní etapy, uvidíme, kolik pozitivních věcí každá z nich přináší,“ vysvětluje Egle Rackauskaiteová

Zdá se, že máme na výběr. Stárnutí se nakonec nevyhneme, ale můžeme si svobodně vybrat způsob, jak s časem, který nám byl dán, naložíme. Chceme trávit své nejlepší roky v závodě s časem, nebo naopak přijmout, že naše hodnota netkví v počtu vrásek na čele?

Některým ženám může pomoci uvědomění si, že neustálým strachem ze stárnutí vlastně marní čas svého mládí. Strach jim zároveň brání plně si užívat života. Pokud jsme stále mladé, je právě teď nejvyšší čas uvědomit si, že ani ve stáří nemusíme přestat žít.

Snažme se přijmout, že každým dnem se naše tělo mění. Jednoho dne možná ztratíme atraktivní vzhled, a proto je lepší zaměřit se spíše než na fyzično na růst osobnosti. Osobnost totiž na rozdíl od vzhledu nevybledne nikdy.

Vzpomínám si na svoji babičku, která se s železnou pravidelností před odchodem z bytu sebekriticky zahleděla do zrcadla a pak směrem ke svému obrazu tiše pronesla „už jsi stará“. Pak si ale se shovívavým úsměvem stejně nanesla jemnou rtěnku a vlasy učesala do pravidelných vln, protože se zkrátka i ve svých pětaosmdesáti letech chtěla cítit dobře.