Olomoucká zásahovka se fotí do kalendáře, nemocným dětem vydělává statisíce

Zájem o původně nadšenecký projekt roste a zatím posledního vydání kalendáře už se prodalo přes devět stovek kusů.

„Nápad vznikl tak, že si policisté z družstva několik let dělali kalendář jen pro sebe a své známé nebo kolegy. Já jsem jeden z nich fotil, a protože byl povedený a zaujal i širší okruh lidí, tak jsme se rozhodli zkusit ho nabídnout veřejně. Zpočátku byl zájem hlavně z řad policistů, teď už je to tak rovnocenné s veřejností,“ popsal policista Vít Kocián.

Fotografie mužů zákona, kteří v regionu plní roli zásahové jednotky, jsou podle něho inscenované a vznikly většinou během výcviku nebo veřejných ukázek policejní práce.

„Díky tomu máme k dispozici kompletní výbavu včetně zbraní. Scény dopředu promýšlíme a vznikají pak ve volné chvíli. Vytváříme je někdy i v rámci nějakého společného tématu, měli jsme například ve fotkách určité příběhy. Rovněž se snažíme ukázat, co všechno příslušníci družstva umí, třeba i poskytnout první pomoc. Chceme, aby byl kalendář atraktivní pro diváky z civilních i policejních řad a dával smysl,“ nastínil Kocián.

Zatímco první vydání kalendáře vyneslo necelých dvacet tisíc korun, loni už to bylo přes sto tisíc a v uplynulých dnech přebírali zástupci hemato-onkologické kliniky symbolický šek dokonce na 212 tisíc.

„O kalendáři dáváme vědět prostřednictvím sociálních sítí přes profily policie a různých spřátelených organizací a lidé si ho pak dopředu objednávají. Jeho úspěch nás každým rokem překvapuje, rozhodně nás kdysi ani nenapadlo, že se výtěžek z jednoho vydání jednou dostane přes dvě stě tisíc. Na začátku jsme neměli žádné velké ambice, brali jsme to tak, že získáme pár korun na dobrou věc. Vůbec jsme nečekali, že o kalendář začne být takový zájem i ze strany veřejnosti z celé republiky a že se lidé už během roku budou ptát po novém. Pár kusů jsme dokonce posílali i do zahraničí, třeba na Slovensko nebo do Rakouska,“ shrnul Kocián.