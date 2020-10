Policisté ze zásahové jednotky nafotili kalendář, pomůže nemocným dětem

Kalendář na rok 2021 má stejně jako v předešlých letech policejní tematiku a také estetiku. Loni se díky jeho prodeji podařilo pro nemocné děti vydělat 112 tisíc korun.

„Věříme, že také letošní prodej kalendáře skupiny ZONA opět pomůže usnadnit těžké chvíle a přispět k podpoře a překonání nesnadných dnů malých pacientů dětské kliniky,“ říkají policisté.

Cenu kalendáře už pět let neměnili, stále jde o 250 korun. Nástěnné měsíční kalendáře formátu A3 si tak zájemci mohou objednat na e-mailové adrese: kalendar.zona@gmail.com, a to do 20. listopadu. Hotové kalendáře budou policisté rozesílat od 11. prosince.