Olomouc bude opět řešit budoucnost zimního stadionu, neshodne se ani koalice

Původně mělo být jasno už v červnu, tehdy ale zastupitelé řekli, že k tak zásadnímu verdiktu nemají dost informací. Ani po pěti měsících však nebude hlasování snadné. Například kvůli tomu, že z radnice nepřišel návrh na stanovisko.

„Upřímně netuším, o čem budeme rozhodovat. Podklady, které jsme od rady obdrželi, neobsahují žádný návrh usnesení, nepočítám-li text, že zastupitelstvo bere důvodovou zprávu na vědomí. Tohle se snad ještě nikdy nestalo,“ kritizovala postoj koalice opoziční zastupitelka Dominika Kovaříková (za TOP 09 v rámci uskupení SPOLU).

Jednotlivé návrhy mají vyplynout z diskuse, případně je kluby předloží už zpracované.

„Formulace dalších usnesení je na zastupitelstvu, kluby s nimi určitě přijdou ve vazbě na variantu 1, 2, 3. Usnesení může být i víc,“ řekl ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

Na stole jsou tři varianty, reálně ale jen dvě

Varianta 1 představuje rekonstrukci stávajícího městského stadionu a výstavbu nové malé haly v lokalitě Hynaisova. Dvě ledové plochy a parkovací dům by vyšly na více než 1,3 miliardy korun, úroky z úvěrů by činily asi 165 milionů.

Variantou 2 je výstavba multifunkční haly v režii olomouckého developera Richarda Morávka, kde by vznikla dvě hřiště. I tato možnost počítá s malou halou placenou městem.

Náklady ve výši 1,7 miliardy by se města netýkaly, investor ale po Olomouci požaduje po otevření arény odhadovaném v roce 2027 roční příspěvek 36,9 milionu po dobu třiceti let s inflační indexací. Výdaje městské pokladny by tak za celé období dosáhly bez započtení inflace 1,1 miliardy, aréna by zůstala majetkem developera.

Možnost 3 je stavba haly na novém místě pod taktovkou města. Radnice se jí nicméně zabývá už spíš jen teoreticky, neboť celkové náklady jsou vyčísleny na zhruba 2,4 miliardy. Město by si totiž mimo jiné muselo kvůli špatné finanční situaci vzít dlouholetou půjčku ve výši 1,4 miliardy a na úrocích by za ni celkově zaplatilo zhruba 500 milionů.

I strany koalice mají různé názory

V posledních měsících a týdnech proběhly semináře pro zastupitele, schůzky se zástupci firmy i jednání politických klubů. Další pohled na poslední chvíli nabídlo i hnutí spOLečně, které včera pořádalo prezentaci projektu Ledová kostka.

Jde o studii představenou v roce 2012 společností PMS Přerov, jež tehdy vlastnila pozemky kolem stadionu, vysloužilou malou halu a strojovnu. Město plán později koupilo spolu s nemovitostmi.

„Jestliže je tady projekt, který město pořídilo za desítky milionů a je ve stavu stavebního povolení, je záhodno s ním zastupitele seznámit. Tedy jak je, či není použitelný, modifikovatelný, jak by byla drahá jeho úprava. Kdyby byl zajímavý, týkal by se asi varianty 1,“ nastínil Bačák.

Koaliční Piráti a ProOlomouc jsou pro etapovitou přestavbu stávající haly v Hynaisově ulici.

16. května 2023

„Přestavbu navrhujeme provést v letech 2030–31, tedy v době, kdy Olomouc již výrazně sníží úroveň zadlužení. Naším záměrem je soustředit se při přípravě projektu na investiční i provozní úspornost a dále vyjednat se státem i krajem vícezdrojové financování tak, jak nedávno postupovala Jihlava,“ sdělili v prohlášení.

„Tím se výrazně sníží nároky na budoucí rozpočty města. Investici uvažujeme ve výši 1,1 miliardy oproti 1,3 až 2,45 miliardy ve variantách uvedených v analýze,“ dodali.

Náměstek: Zazní jen ‚mezirozhodnutí‘

Hnutí ANO je naopak pro novou arénu u Velkomoravské ulice. Podle předsedy jeho zastupitelského klubu a investičního náměstka primátora Miloslava Tichého to není pro vedení radnice problém.

„Má jít o rozhodnutí zastupitelstva, které přesahuje koalici. Opozice toho využívá a myslí si, jak nás rozklíží, ale koalice s tím nestojí a nepadá,“ podotkl Tichý.

Podle něj ale v pondělí jasný verdikt znovu nezazní. „Rozhodnutí nemůže být definitivní. Půjde o otázku zahájení tržních konzultací a jednání o podmínkách. Investor musí odhalit svůj byznysplán,“ nastínil s tím, že by bylo rovněž třeba získat od Evropské komise výjimku z obecného zákazu poskytování veřejné podpory.

„Také bude nutné vypsat otevřené výběrové řízení. Jestli chce kdokoli v Olomouci postavit multifunkční halu na svém pozemku, ať se zúčastní. V podstatě je to ‚mezirozhodnutí‘. Říct si, jakou jít cestou,“ doplnil Tichý.