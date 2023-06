Pronájem víceúčelové haly je lepší než oprava zimáku, říká olomoucká analýza

Město si nechalo jednotlivé varianty zhodnotit odborníky. Radnice se srovnávací analýzou zabývala minulé pondělí, opozice ji dostala před týdnem. Koalice tvořená hnutími ANO, spOLečně a uskupením ProOlomouc a Piráti však shodu nenašla.

Doporučení pro zastupitelstvo zvolit využívání soukromé arény od developera Richarda Morávka (multifunkční arénu zvažuje v bývalém vojenském areálu, kde vzniká čtvrť Nová Velkomoravská) s otevřením v letech 2026 či 2027 prošlo jen těsnou většinou.

Olomouc by platila třicet let investiční dotace zhruba 37 milionů korun ročně včetně inflace. I ostatní varianty byly proto počítané na období do roku 2054.

„Analýza doporučila jako nejvýhodnější variantu řešení budoucnosti zimního stadionu postupovat v realizaci a spolupracovat na projektu Nová Velkomoravská,“ uvedl investiční náměstek primátora Miloslav Tichý z ANO, které má v jedenáctičlenné radě šest zástupců.

Oprava Plechárny

Zbytek koalice podporuje opravu zastaralého zimního stadionu v Hynaisově ulici.

„Jsme pro rekonstrukci stávající haly plus výstavbu malé – ta je ostatně součástí všech variant. Důvodem je konečný efekt, tedy že vládneme nad svým majetkem. Ve variantě Velkomoravská je také popsáno, že může po určité době ztroskotat na podání notifikace veřejné podpory Evropskou komisí. Tím bychom ztratili přinejmenším rok, možná dva,“ uvedl Otakar Štěpán Bačák (spOLečně), jenž dohlíží na městský rozpočet.

„Pamatuji, že když jsem byl účastník notifikace dotace na tramvaje, trvalo to rok, a to se jednalo o osmdesát milionů, tady se bavíme o miliardě. Zdá se nám to jako velké riziko i ve vztahu k času, který je na to dělat něco s halou a zajistit provoz,“ dodal ekonomický náměstek.

O rizicích mluví i ProOlomouc s Piráty. „Náš klub vnímá variantu Velkomoravská jako rizikovou finančně, s malou kontrolou nad vystavěným majetkem a jako velký závazek v době, kdy město nemá peněz nazbyt. Podporujeme výstavbu malé hokejové haly a etapovitý rozvoj areálu na Hynaisově,“ sdělili.

Pokud ANO s šestnácti reprezentanty najde v zastupitelstvu spojence, mohlo by na nezbytnou většinu 23 z 45 hlasů dosáhnout. Jeho pohled by mohly sdílet strany sdružené ve SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), které se v minulých letech podílely na vedení Olomouce. Nad možnostmi už debatovaly, znovu se potkají den před zasedáním.

„Materiál byl doručen na poslední možnou chvíli a je to přece jen jedna z největších investic z městského rozpočtu, co pamatuji. Překvapuje mne, že v takto zásadní otázce se současná koalice není schopna shodnout a ještě vysílá do světa naprosto odlišené názory. Za sebe preferuji variantu Velkomoravská, ale v klubu je nás deset,“ řekl bývalý radní Martin Major (ODS).

Nejmenší klub STAN a Zelení zaujme stanovisko až po jednání. „Vzhledem ke zkušenosti s financováním akvaparku chceme být obezřetné, já i moje kolegyně, proto se ještě budeme zabývat doplňujícími údaji o předložených variantách. Rozhodneme se po diskusi v zastupitelstvu,“ sdělila Eva Machová (STAN).

Zda budou hlasovat volně, či jednotně, se SPD a Trikolora usnesou zítra. „Můj osobní názor je, že Olomouc multifunkční halu potřebuje a je to do budoucna jediná možnost, jak se k takovému kulturnímu a sportovnímu stánku dopracovat. Chceme se ale ještě seznámit i se stanoviskem finančního výboru,“ uvedl Martin Jirotka (SPD).

Finanční výbor včera navrhl, aby zastupitelstvo věc zatím neprojednávalo kvůli případným rizikům. „Rada nám bod oficiálně nepředložila, ale vzhledem k závažným dopadům na ekonomiku města jsme se o něm bavili. Doporučili jsme jí proto, aby bod z jednání stáhla a předložila ho až po řádném projednání výborem,“ řekl předkladatel návrhu Jan Holpuch (SPOLU).