Venku tropy, uvnitř zima. Olomoučtí hokejisté předvedli hokej „pod parou“

Trochu zadýchaně vypadá na kouřícím ledě i hlavní trenér Olomouce Jan Tomajko. S kolegou Róbertem Petrovickým se zapojil do kombinačního drilu a dvojicím přihrává kotouče do zakončení.

„Ále,“ mávne rukou. „Nijak extra jsem se nezadýchal. Pro trenéry to bylo v pohodě,“ culí se Tomajko.

Kvůli vyšší teplotě z ledu stoupá hustá mlha, Sedláček připouští, že některé puky špatně vidí.

Až v poledne, pro druhou tréninkovou skupinu, se podmínky blíží ideálu.

Trenéři pro tento týden naplánovali svým klukům prozatím menší dávky tréninkových jednotek. Dřina začne až po víkendu.

„Hráči si teď musí zvyknout na led. Dlouho na něm nebyli a je to úplně jiný pohyb,“ vysvětluje Tomajko. „Je pravda, že musí získat větší objem bruslení, aby v sezoně vydrželi. Tři čtyři týdny toho teď bude trochu víc,“ dodává kouč.

Tým se ještě může změnit

První přátelské utkání hraje Mora osmého srpna na ledě Vítkovic. A je možné, že příchody Jakuba Siroty, Jakuba Sedláčka, Arona Chmielewského a Roka Macuha nebudou jediné.

„Řeknu to takhle, kádr ještě není uzavřený,“ povídá Tomajko.

V hloubi duše by si přál přestupovou bombu. Aby se na Hanou opět vrátil hvězdný centr David Krejčí. Rodák ze Šternberka a vítěz Stanley Cupu se loni opět vrátil do Bostonu, kde patřil k tahounům.

„Všechna čest. Hrál stejně dominantně tam i u nás. Akorát tam v úplně jiném levelu,“ porovnává Tomajko.

Krejčí po vypadnutí z play off NHL sice tvrdil, že to bude buď Boston, nebo konec kariéry, jenže později připustil, že by jej lákalo domácí mistrovství světa.

A od ledna, na kdy si případný návrat naplánoval, by se tak mohl vrátit i do Evropy. Logicky se dveře otevírají v Olomouci.

„Bylo by to pěkné. Ale to je otázka na něj. V současnosti těžko říct, až to bude, tak to bude,“ krčí rameny Tomajko.

„Bylo by to fantastické. Já jsem se s ním nebavil, někteří kluci jo, ale nemyslím si, že to je moc reálné,“ přidává se Sedláček.

„Když hrál v extralize, těšil jsem se na něj. Umí bavit okolí, táhne fanoušky. Rád bych si s ním zahrál, ale já jsem hráč, ne manažer,“ směje se zase Chmielewski.