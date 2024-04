Přes 80 tisíc uměleckých děl online. Olomoucké muzeum zdigitalizovalo sbírky

Nahráno–Otevřeno patří v muzeu mezi největší projekty. „Je to pro nás skok do nového tisíciletí. Doposud jsme postupovali klasicky, tedy výstavy, expozice, k tomu doprovodné knihy, katalogy. Přešli jsme do online prostředí, je to velmi významný skok. Navíc počtem zdigitalizovaných exponátů je to opravdu významná část našich sbírek,“ řekl ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal.

Pracovníci digitalizačních linek se zaměřili na kmenovou sbírku muzea v Olomouci a také na jím spravovanou sbírku olomouckého arcibiskupství v Kroměříži.

„Práce nekončí, to nejdůležitější, a sice prezentace naskenovaného kulturního dědictví veřejnosti, teprve začíná. Velkou část sbírek už jsme zveřejnili skrze nástroj Kramerius a naše internetové stránky,“ řekl vedoucí Arcidiecézního muzea Olomouc Miroslav Kindl.

Muzeum vytvořilo nový sbírkový portál sbirky.muo.cz, kde dosud naskenovaná díla postupně zveřejňuje. Poslední mají být publikovaná v říjnu.

„Do budoucna máme v plánu začít využívat i možnosti umělé inteligence, nových médií a celého digitální světa. Návštěvníkovi našich internetových stránek chceme nabídnout kreativní práci s našimi exponáty,“ dodal Kindl.

Na exponáty už nebude nutné tolik sahat

Kromě zpřístupnění měl také čtyřicetimilionový projekt financovaný Norskými fondy přispět k ochraně sbírek.

„Badatelé a návštěvníci nemusejí brát papírové exponáty do rukou, ale mohou si je prohlédnout z domova. Vedle toho každý exponát prošel ještě před digitalizací restaurátorským nebo konzervačním zásahem. Ošetřili jsme je tak, aby přetrvaly další desetiletí,“ uvedl Zatloukal.

Hudebniny a prvotisky digitalizovala Moravská zemská knihovna, Islandský národní archiv pak dokumenty, převážně kresby a mapy.

„Zatím jsme vyčerpali jen část nejvýznamnějších tisků a rukopisů z arcidiecézní knihovny v Kroměříži. Další digitalizace bude zaměřena především na unikátní knihy v arcibiskupské knihovně,“ nastínil Kindl.

Zásadní součástí projektu je využití digitalizovaných sbírek ve vzdělávání, naskenovaná díla se také stanou součástí nabídky e-shopu muzea.