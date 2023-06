Plánovaná rychlotrať do Ostravy se prodlouží, povede už z Brodku u Přerova

Stejně jako již projektovaná VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi na Přerovsku bude i navazující úsek do Brodku u Přerova sloužit výhradně vlakům osobní dopravy s rychlostí až 320 km/h.

„Zrovna na VRT Moravská brána I máme za sebou zjišťovací řízení pro EIA. Teď by se mělo rozběhnout samotné posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Začátek přípravy rozhodně nezačíná prvními razítky. Před nimi musí proběhnout hodně nejen projekční práce,“ upozornil Jan Nevola, mluvčí Správy železnic.

Projektanti navrhnou umístění a technické řešení nové trati, její napojení na stávající koridor Praha – Ostrava a doprovodnou infrastrukturu.

„Součástí zakázky je také geografický informační systém (GIS) pro veřejnost, inženýrsko-geologický průzkum nebo zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí EIA,“ popsal mluvčí.

Prodloužení z Prosenic do Brodku u Přerova vychází ze schválené studie proveditelnosti (Brno –) Přerov – Ostrava z roku 2021.

„Hanácké metropoli přinese vybudování tohoto propojení s plánovanou trasou vysokorychlostní trati řadu benefitů v podobě zkrácení jízdních dob mezi jednotlivými městy nebo pozitivní impuls pro rozvoj bydlení,“ poznamenal Nekula.

VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi, na kterou má prodloužení VRT do Brodku u Přerova navázat, je součástí nového železničního spojení mezi Brnem a Ostravou.

„Poslední návrh vedení této vysokorychlostní trati si veřejnost může prohlédnout na už spuštěném GIS portálu:.

„Technický návrh prodloužení trati z Prosenic do Brodku u Přerova bude po dokončení rovněž zveřejněn online,“ uvedl mluvčí.

Vybudování 65 kilometrů dlouhé vysokorychlostní trati z Prosenic do Ostravy si vyžádá investici 60 až 80 miliard korun. Stavba má začít v lednu 2026 a zabrat zhruba šest let. Po vysokorychlostní trati z Prosenic do Ostravy by mělo denně projet až 180 dálkových vlaků typu expres, nyní v tomto úseku denně jezdí přibližně 130 expresů a rychlíků.