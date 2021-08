Trať Přerov-Brno bude rovnější a dvoukolejná, vlak pojede jen půlhodinu

Vlaky po zrekonstruované trati pojedou rychlostí 200 kilometrů za hodinu a současnou jednokolejku nahradí dvoukolejná trať. Právě kvůli tomu, aby se mohlo na napřímených úsecích jezdit rychleji, povede železnice na mnoha místech v nové stopě, často přes zemědělské pozemky.

Jako první by měla na území Olomouckého kraje přijít v srpnu 2024 na řadu stavba v úseku od Kojetína po Přerov. Modernizace zhruba sedmnácti kilometrů má odstranit nedostatky, které se týkají i zbytku celé trati.

Její problém je, že už kapacitně nestačí, navíc má často příliš ostré oblouky, což spolu s místními omezeními umožňuje rychlost vlaků jen maximálně sto kilometrů za hodinu.



Železnici budou od domů oddělovat protihlukové stěny. Další etapy mají následovat do půl roku. Zásadním přínosem pro obyvatele bude kratší čas strávený ve vlaku.

„Hodně lidí od nás jezdí vlakem za prací do Prostějova, Přerova, Vyškova, Brna. Po celé trati také zmizí přejezdy, všude budou mimoúrovňová křížení, měla by se tedy zvýšit i bezpečnost. Nicméně jakmile začne výstavba, bude u nás zřejmě nepřetržitá výluka na všechny strany. Na Brno, na Přerov i na Olomouc,“ řekl starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček.

Změny čekají i nádražní budovy. Právě v Nezamyslicích mají dělníci ubourat asi dvě třetiny nádraží.

„Pokud tam vznikne prostor, požadovali jsme asi padesát parkovacích míst, se kterými se tam nepočítalo. Přitom už dnes auta stojí v parku a všude možně. Má tam být i přístřešek pro kola,“ dodal Michlíček.

V Němčicích nad Hanou, které spadají do etapy Nezamyslice–Kojetín, se zastávka posune asi o 700 metrů. Nově vznikne za plánovaným mostem, kde se stane součástí přestupního miniterminálu.

Z nádraží bude muzeum

Opuštěná staniční budova zůstane v Němčicích stát, důvodem je její historická hodnota. O stavbu z roku 1925 už projevilo zájem město.



Modernizace trati 1. stavba Brno–Blažovice 2026–2030

2. stavba Blažovice–Vyškov březen 2025 – červen 2031

3. stavba Vyškov–Nezamyslice březen 2025 – červen 2031

4. stavba Nezamyslice–Kojetín říjen 2024 – srpen 2027

5. stavba Kojetín–Přerov srpen 2024 – říjen 2027

Předpokládané náklady: přes 35 miliard Kč bez DPH

Zdroj: Správa železnic

„Mohlo by v ní být například muzeum, které nám chybí,“ uvedla místostarostka města Jana Oulehlová.

I ona si všímá postupného oddalování stavby, přínosy nicméně převažují.

„Určitě bude dobré, že tu bude dvoukolejka. Jednokolejka nám tady pořád dělá problémy. Čeká na vlaky, ty mají zpoždění, pro cestující je to nekomfortní a spoustu lidí to odrazuje jezdit vlakem,“ dodala místostarostka.

Připomněla i srážku lokomotivy s osobním vlakem z konce července. „Najíždí se tady na jednokolejnou trať. Věřím, že kdyby tu byla dvoukolejka, nehoda by se nestala,“ zmínila.



V Němčicích má dráze ustoupit několik chatek, ve Víceměřicích rodinný dům. Dva stojí v cestě plánům i v Chropyni, kde se kvůli tomu vede už několik let spor.

Rekonstrukce i protipovodňové úpravy

Rozsáhlé proměny chce na některých místech využít Státní pozemkový úřad k protipovodňovým úpravám terénu, u Kojetína zase vyroste část obchvatu města, který má urychlit tranzitní dopravu mezi Tovačovem a Kroměříží.

K úseku Nezamyslice–Kojetín si nechává Správa železnic od května zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. V červnu podepsala smlouvu na zakázku k části z Nezamyslic na Vyškov. Jde o aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí.

Správce dráhy věří, že výsledek přinese snížení nákladů. „Jde především o klíčové tunely a mosty,“ uvedl mluvčí správy Dušan Gavenda.

V Přerově se trať napojí na železniční uzel s už zrekonstruovanými tahy na Břeclav, Ostravu a Prahu.

„Každá takováto dopravní stavba je přínosem jak pro odlehčení městu od osobní dopravy, tak pro rozvoj celého regionu. Věřím, že stavba začne co nejdříve,“ uvedl přerovský primátor Petr Měřínský. Dokončení celého ramene Brno–Přerov správa předpokládá do roku 2031.

Výhledově se uvažuje přes Hanou také o vysokorychlostní trati, po které by mohly vlaky uhánět rychlostí až 320 kilometrů za hodinu. Cesta mezi Olomoucí a Brnem by pak zabrala zhruba půl hodiny. Zda je taková výstavba možná, má prověřit studie. Podle webu Správy železnic by pak mohla stavba začít po roce 2040 a o pět let později by následovalo uvedení do provozu.