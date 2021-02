Recidivistu soudí za znásilnění a vraždu cyklistky, odmítla nabídku k sexu

Baslerovi hrozí 15 až 20 let vězení nebo i doživotní trest. V minulosti byl totiž několikrát trestaný za násilnosti, mimo jiné i za brutální znásilnění.

Obžalovaný nejprve požádal soud o konání líčení bez jeho přítomnosti, poté odmítl vypovídat. Soudce proto četl jeho výpovědi na policii.



Muž tvrdí, že se s obětí dostal do sporu a poté ji napadl. Pak jednapadesátiletou ženu odtáhl k remízku. K sexu podle něj došlo nechtěně v době, kdy už byla oběť po smrti.

„Mrtvou jsem zatáhl do remízku, Kolem šla paní se psem, tak mě napadlo, že když paní uvidí milence, jak souloží, tak půjde dál. Ženu jsem svlékl od pasu dolů a horní část vykasal. Muselo to vypadat věrohodně,“ vypověděl na policii muž s tím, že sobě stáhl kalhoty a poté vykonával pohyby podobné souloži, při zřejmě došlo ke skutečnému sexu.

Obžaloba tvrdí, že ženu pak naložil a odvezl do nedalekého lesíka, jen pár desítek metrů od nejbližší zástavby. Tam ji znásilnil a následně ubil zbraněmi, které si s sebou přivezl. Vše přitom nasvědčuje tomu, že od počátku měl v úmyslu vraždit.

Případ se stal loni 15. dubna. Žena jela v podvečer na kole z olomoucké městské části Chválkovice směrem na Bystrovany. Muž si na cyklistku podle žalobkyně počíhal na rozcestí u božích muk.



„Poté, co poškozená odmítla výzvu k sexu, brutálně ji napadl tak, že ji pětkrát udeřil sečnou stranou sekery do hlavy a trupu, bodl kuchyňským nožem do krku a poté s největší pravděpodobností ještě rdousil rukou,“ uvedla státní zástupkyně.



Žena utrpěla řadu zranění, zemřela na místě. Bezprostřední příčinou byl krvácivý šok, vykrvácela z proříznuté hrdelní žíly.