Francouzi chtějí obcím prodat svůj byznys s vodou na Šumpersku

Francouzská společnost Suez Ondeo byznys s vodou v regionu ovládá přes svoji Šumperskou provozní vodohospodářskou společnost (ŠPVS).

Zahraničnímu vlastníkovi provozní společnosti příští rok vyprší dvacetiletá smlouva, kvůli tomu se nyní koná soutěž na nového provozovatele. Nákup „francouzské“ společnosti by byl výrazně levnější možností než vybudování nové, což měly zdejší obce v plánu.

Majitel vodovodů, společnost Vodohospodářská zařízení (VHZ), jejímiž akcionáři jsou samosprávy Šumperska, se tak nyní podle informací MF DNES vážně zabývá možností nákupu provozní ŠPVS.



„Nabídky uchazečů na provozování vodárenství už byly vyhodnoceny, ale vzhledem k nečekané nabídce ze strany společnosti Suez nebyla soutěž uzavřena. Na valné hromadě VHZ se rozhodne, zda koncesní řízení dokončíme a vybereme provozovatele, nebo ŠPVS od Francouzů odkoupíme,“ sdělil ředitel VHZ Martin Budiš.



VHZ nabídkovou cenu s odkazem na obchodní tajemství nezveřejnila. Podle Budiše je ale akceptovatelná.

„Je to jen zlomek toho, kolik by stálo vybudování vlastní společnosti, která by stejně od roku 2026 musela vzniknout. Pokud se akcionářské obce rozhodnou ŠPVS koupit, budeme už příští rok provozovat vodárenskou soustavu sami,“ řekl.



Kupní cena by neměla překročit sto milionů korun

MF DNES se podařilo od několika zdrojů zjistit, že částka by neměla překročit sto milionů korun. Přitom podle dřívějších odborných posudků by založení nové provozní společnosti s potřebným vybavením stálo zhruba tři sta milionů.



Budiš částku nepotvrdil ani nevyvrátil, francouzský majitel se k ŠPVS dlouhodobě nevyjadřuje. Není ani jasné, proč se najednou rozhodl akcie ŠPVS prodat, když dříve prodej odmítal.



„Důvod může být jen jeden. Když se Francouzi dozvěděli o cenách po otvírání obálek v koncesním řízení, zjistili, že je tady lepší nabídka než jejich, a proto se rozhodli ŠPVS prodat, protože pokud by se najala na provozování jiná firma, ŠPVS by ztratila hodnotu úplně a majitelé by ji mohli jen rozprodat,“ vysvětlil dobře obeznámený zdroj, který si přeje zůstat v anonymitě.

„Nabízeným odprodejem mohou získat podstatně víc, než kdyby za čas prodávali techniku či nemovitosti jednotlivě,“ dodal zdroj. Akcionáři VHZ jsou už s variantou odkupu obeznámeni.

„Vítáme, že je tato možnost na stole, vždyť v Šumperku nebyla jediná strana, která by přechod provozování z rukou zahraničního vlastníka pod samosprávy neměla ve volebním programu. O tak důležité komoditě, jako je voda, bychom měli rozhodovat sami a teď se nabízí velmi dobrá příležitost,“ míní místostarosta Šumperka Jakub Jirgl. Šumperk je největším akcionářem VHZ.

Voda bude příští rok levnější, ujišťuje šéf VHZ

Pavel Kuba, starosta Mohelnice, však vybízí k opatrnosti. „Odkup ŠPVS se na první pohled jeví zajímavě. Budu chtít ale přesně vědět, jaké to bude mít dopady na cenu vody a na ekonomiku vodárenství v regionu,“ řekl.



Šéf VHZ Martin Budiš ujistil, že odkup nebude mít dopad na cenu vody. „Částku bychom spláceli jednak z naspořených peněz, jednak z dividend, které už nepůjdou mimo republiku. V příštím roce naopak dojde ke zlevnění vody o 1,5 koruny na kubík,“ vysvětlil.

V každém případě tak končí dvě dekády trvající nadvláda francouzského koncernu Suez Ondeo nad vodním byznysem na Šumpersku. VHZ bude o jeho provozování od roku 2021 rozhodovat koncem července na valné hromadě.

Pokud by se rozhodla dokončit koncesní řízení, vybere provozovatele na roky 2021 až 2026. Do konce tohoto období by pak VHZ musela investovat stovky milionů, aby založila novou provozní společnost a mohla od roku 2026 provozovat vodárenství v regionu sama.

Koupí od francouzské společnosti by provoz příští rok plynule pokračoval i se stávajícími zaměstnanci. Změny by se tak odehrály jen v majetkové struktuře provozní společnosti. A desítky milionů nebudou odcházet v podobě dividend do zahraničí. Šumpersko by tak bylo jedním z prvních regionů či měst v republice, komu se podařil návrat vodárenství od zahraničního vlastníka do vlastních rukou.