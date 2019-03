Vodárenství si obce Šumperska zatím samy provozovat nebudou, vyhlásí soutěž

Že francouzskému koncernu, který šumperské vodárenství provozuje prostřednictvím své společnosti Šumperská provozní vodárenská společnost (ŠPVS), vyprší kontrakt příští rok, bylo známé dlouho dopředu. Obce coby akcionáři VHZ se však tři roky nedokázaly shodnout, jaké řešení zvolit dál. Ve hře byla i možnost, že si založí vlastní provozní společnost.

Nakonec nyní samosprávy odhlasovaly, že chtějí vědět, jestli je možné najít provozovatele za výhodnějších podmínek.

„Byl nejvyšší čas, protože od roku 2021 už musíme mít vybraného provozovatele. Přitom udělat soutěž v takové oblasti je ohromně náročné,“ řekl zástupce Šumperka ve VHZ Radomír Sršeň. Podle něj je dobré, že se akcionáři konečně shodli.

„Vzhledem k názorovým střetům v minulých letech je to určitě pozitivní. Řekl bych, že rozhodnutí valné hromady je prvním krokem k odpolitizování vodárenské problematiky,“ podotkl.

Zároveň Sršeň dodal, že výběr provozovatele na roky 2021 až 2026 je i snahou získat čas na případnou variantu, že si obce budou vodárenství provozovat samy. I tato možnost byla s výhledem na končící smlouvu se Suez Ondeo na stole.

„Ovšem za poslední roky jsme se neposunuli, takže nás už tlačil čas. Teď máme dalších pět let. Pokud se akcionáři rozhodnou pro svoji cestu, bude dost času na vytvoření vlastní provozní společnosti,“ shrnul s tím, že se nicméně nedá vyloučit, že si na provoz bude VHZ dál někoho najímat i po roce 2026.

Úkolem číslo jedna je vyřešit, jak udělat spravedlivou soutěž

Většina akcionářských obcí zastává názor, který v současnosti v tuzemsku převažuje: česká voda by měla být v českých rukou, aby výnosy z lukrativního byznysu neodcházely v podobě dividend do zahraničí. Podle starosty Zábřehu Františka Johna má navíc připravovaná soutěž svá úskalí. Především v době, na kterou se Šumpersko chystá vodohospodářství pronajmout.

„Pět let je v tak náročné oblasti krátká doba, takže je otázka, jaký bude zájem od dalších společností o soutěž. Pokud by byla ta doba delší, byla by soutěž pro vodárenské společnosti atraktivnější,“ míní zábřežský zástupce ve VHZ.

Akcionáři se navíc shodují, že bude velmi obtížné nastavit podmínky soutěže tak, aby nebyl zvýhodněný dosavadní provozovatel Suez Ondeo.

„Soutěž zadáme odborné společnosti, která je schopna připravit soutěžní podmínky tak, aby nikoho dopředu nezvýhodňovaly,“ uvedl předseda představenstva VHZ Petr Suchomel.

Podle něj bylo důležité, že se VHZ podařilo odkoupit od francouzské provozní společnosti takzvané unikátní technické prostředky.

„Jde o zařízení, která slouží na ovládání technologií z centrálního dispečinku, které je nesmírně důležité a dosavadního provozovatele by jejich vlastnictví mohlo zvýhodňovat,“ popsal.

Pokud o soutěž nebude zájem, může dojít na krizový scénář

Podobně VHZ také usiluje o odkup majetku ŠPVS, což je další výhoda dosavadního provozovatele, že má v místě veškerou potřebnou techniku. To se ale zatím nedaří.

ŠPVS se k budoucímu provozování vodárenství na Šumpersku dlouhodobě nevyjadřuje.

Pokud by se nakonec obcím sdruženým ve VHZ nepodařilo vybrat společnost, která od roku 2021 bude provozovat vodárenství v okrese, musí mít podle odborníků připravené krizové varianty.

„Nemůže se stát, že by se dodávka vody zastavila. Je možné prodloužit smlouvu s provozovatelem na nezbytně nutnou dobu. Vodoprávní úřad má také ze zákona možnost nařídit způsobilé osobě, aby provoz po nezbytně nutnou dobu zajistila,“ upřesnil Suchomel.