Developer obchází výškový limit umělým kopcem, protestují lidé proti stavbě

Vlivní podnikatelé si v Prostějově dělají, co chtějí. Majitel firmy MB Tool Jiří Marák si před třemi lety zabral a oplotil městský pozemek.



Stavitel Tomáš Wolker ve čtvrti Vrahovice postavil v rozporu s územním plánem a bez stavebního povolení garáže.

Spolumajitel Slévárny ANAH Tomáš Pour buduje u výpadovky na Plumlov obří betonovou stavbu. Okolo pozemku vyčlenil pruh půdy, a vyšachoval tak sousedy ze schvalovacího procesu, neboť je sám sobě sousedem.

Kopec kolem domu

A tato praxe podle všeho pokračuje dál. V Domamyslicích prostějovský developer Marcel Hájek chystá stavbu několikapodlažních bytových domů.

Místní proti projektu sepsali petici, protože stavba podle nich nesplňuje výškové limity stanovené územním plánem.

Hájek proto nedávno podle obyvatel přišel s převratným řešením: Okolo domu hodlá navršit umělý kopec, aby se do výškových limitů vešel.

Potvrdil to i architekt Jiří Zakopal ze spolku architektů Prostor Prostějov, který se zabývá využitím veřejného prostoru.

„Došlo tam k umělému navýšení terénu, což je vidět ze srovnání staré a nové projektové dokumentace,“ řekl Zakopal.

Místní lidé zuří. „Na nedodržení výškových limitů jsme upozornili. Investor sice projekt přepracoval, ale tím způsobem, že uměle navýšil terén. Tím si neoprávněně posunul výchozí bod, od kterého se počítá výška budovy. Na tuto skutečnost jsme upozornili stavební úřad, ovšem ten se námitkami vůbec nezabýval a umístění stavby povolil. Je to absurdní a nesmyslné. Tímto způsobem by si mohl každý na pozemek navézt několik metrů zeminy, aby obešel výškové limity staveb,“ tlumočila názory obyvatel Domamyslic Pavla Pekařová.

Proti rozhodnutí o umístění stavby se již lidé odvolali ke krajskému úřadu.



„Investor jednoznačně obchází zákon. Nadneseně řečeno by tímto postupem mohl postavit například budovu o výšce třicet metrů, pokud by kolem ní vybudoval násyp zeminy o výšce jedenáct a více metrů. Není jasné, jak na tento trik mohl stavební úřad skočit. Nabízí se varianta, že to udělal úmyslně, čímž mohlo dojít ke zneužití pravomoci úřední osoby,“ uvedl v odvolání olomoucký advokát David Pytela, který zastupuje majitele přilehlých rodinných domů.

Prostějovský stavební úřad svůj postup nevysvětlil. Na dotazy zaslané MF DNES vůbec nereagoval.

Umělé navyšování popírá

Developer Marcel Hájek obcházení územního plánu odmítl.



„Momentálně všechna odvolání místních lidí řeší krajský úřad v Olomouci. Z naší strany rozhodně nejde o nějaké umělé navyšování terénu. Celý projekt jsme se snažili navrhnout podle platného územního plánu v dané lokalitě,“ prohlásil Hájek, který je mimo jiné jednatelem obchodní zóny Atrium v centru Prostějova.

Podle opozice v prostějovském zastupitelstvu selhává především stavební úřad, který porušení zákona nebo územních předpisů opakovaně toleruje, řeší je velmi liknavě a s prodlevami, nebo jde vlivným lidem přímo na ruku.

„Jednoznačně stojím za lidmi, kteří proti stavbě domu sepsali petici. Není to o tom, že by si něco vymysleli, ale jedná se o jasný rozpor s uzemním plánem a stavební úřad tuto stavbu vůbec neměl povolit. Pokud to povolil díky fintě, tak mi to přijde jako výsměch všem obyvatelům Domamyslic. Nesouhlasím s takovým postupem a podobné skrčky, které prochází jen díky tomu, že investor je známý developer, se mi vůbec nelíbí,“ prohlásila například opoziční zastupitelka Hana Naiclerová, která přímo v Domamyslicích bydlí.

Lidé z této okrajové čtvrti jsou z celého plánu již několik měsíců zoufalí. Mohutná stavba podle nich zcela zničí klidný ráz celé lokality a zvýší provoz. Petici podpořilo 177 obyvatel Domamyslic, velký a rozsáhlý objekt podle nich svou výškou a mohutností několikanásobně přesahuje veškeré okolní stavby.

Členka petičního výboru Gabriela Zabořilová potvrdila, že místní mají strach a začali žít v obavách.



„Ceny domů s pozemky se v důsledku výstavby dvou bytových domů rapidně sníží. Mnozí z nás se zadlužili až do důchodu, aby strávili svůj život v krásné oblasti v blízkosti biokoridoru Hloučela. Teď se naše snové bydlení vytrácí. Majitelé si zdejší pozemky koupili s představou klidného bydlení na okraji města v blízkosti zeleně,“ řekla Zabořilová.

Platný územní plán stavbu vícepodlažních bytových domů v Domamyslicích povoluje, stanovuje však některé podmínky, jako například maximální výšku.

„Nyní čekáme na rozhodnutí odboru strategického rozvoje kraje,“ doufá další členka petičního výboru Pavla Pekařová.