Do centra Olomouce se vrátí tramvaje, kus trati však dál zůstane zavřený

Kompletní proměna vytížené ulice 8. května v centru Olomouce začala letos v březnu, součástí plánů za více než sedmdesát milionů korun byly nové chodníky, veřejné osvětlení, tramvajové troleje i inženýrské sítě, obnova silnice a především rekonstrukce tramvajové trati.

Ta původní byla již značně zchátralá, provoz se tu dlouhou dobu dařilo udržet už jen díky výjimce od Drážního úřadu.



Plánovanou podobu ulice, jejíž opravu město roky odkládalo, však dlouhodobě kritizovala opozice. Vedení radnice vytýkala, že se frekventovaný kus historického centra chystá přebudovat zastaralým způsobem. Jejím ideálem byl vznik pěší zóny.

Již příští měsíc budou moci všichni přímo na místě posoudit, jak proměna obvykle velmi vytížené ulice 8. května, jež leží nedaleko Horního náměstí, dopadla. Už na Mikuláše se sem navíc vrátí tramvaje.

„Ačkoli se stavební firma od začátku opakovaně potýkala s problémy kvůli koronaviru, nyní vzkázala, že na začátku prosince mohou na koleje vyrazit první tramvaje,“ potvrdil mluvčí olomoucké radnice Michal Folta. Jezdit začnou od soboty 5. prosince.

Ve směru na hlavní nádraží zůstane cesta zatím zavřená

Půjde ovšem jen o částečný návrat k dřívějšímu provozu zdejší hromadné dopravy. Tramvají se totiž lidé z centra města přes ulici 8. května za několik týdnů dostanou pouze na Žižkovo náměstí a zpět.



Dál ve směru na hlavní nádraží zůstane cesta prozatím zavřená, a to kvůli stále nedokončené stavbě mostu přes Moravu na Masarykově třídě.

Ten původní je už zčásti zbořený kvůli rozšiřování koryta v rámci tvarem moderní konstrukce přezdívané rejnok odkazuje na starý most z 19. století s ocelovými oblouky, protipovodňových opatření.

Nový téměř 64 metrů dlouhý a 26,3 metru široký most bude hotový až v polovině roku 2022. Jeho autorem je renomovaný architekt Antonín Novák, který jenž tady stával do konce druhé světové války.

Kompletně pak bude ulice 8. května opravená kolem 18. prosince, vyjde na necelých 75 milionů korun.

Olomoucká opozice plán kritizuje. Chtěla pěší zónu

Plány, které určily podobu tohoto místa na řadu let, ovšem dlouhodobě kritizuje olomoucká opozice, především lidé kolem hnutí ProOlomouc a pak i Piráti a Starostové. Jejich ideálem bylo přebudování ulice do podoby, jež by se v maximální možné míře přiblížila uspořádání pěší zóny.



„Koncept plánů stále odpovídá pojetí 70. let. Upřednostňuje rychlý průjezd aut a parkování v neprospěch komfortu i bezpečnosti chodců,“ shrnul své výhrady již dříve Pejpek.

Současné vedení města, které projekt úpravy ulice 8. května podědilo po svých předchůdcích, ještě před začátkem stavby nechalo plány upravit. Na jejich výraznější změnu či dokonce kompletní přepracování však už podle radnice nebyl prostor.

A to nejen kvůli tehdy havarijnímu stavu tramvajových kolejí či kanalizace, ale i kvůli tomu, aby město stihlo na opravy vyčerpat dotaci. Ve hře bylo podle primátora Miroslava Žbánka zhruba 30 milionů korun.

„Už teď bude náročné vše stihnout. To, co nás nejvíc pálí, je dodržení termínů, získání stavebního povolení a zahájení prací. Navíc musíme tuto opravu časově zkoordinovat s rekonstrukcí trati a výlukou po připravovaném zbourání mostu na Masarykově třídě,“ uvedl loni v srpnu Žbánek. Samotná rekonstrukce pak začala v březnu tohoto roku.