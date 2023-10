Invaze sršně asijské hrozí hlavně kolem Plzně a Budějovic, zjistili vědci

Minulý týden odborníci uveřejnili zprávu o invazi nebezpečné sršně asijské, která pronikla na území České republiky. Ta byla odchycena a identifikována v okolí Plzně. Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP) vyvinuli unikátní počítačový model jejího šíření, to by mohlo podle dat nastat hlavně v okolí Českých Budějovic, Plzně i v Podkrušnohoří.