STALO SE DNES: V Česku se vyskytla sršeň asijská. Bohdalová končí s divadlem

Sršeň asijská, která se specializuje na lov včel, byla ve čtvrtek nalezena v Plzni. Podle ochránců přírody se jedná o první potvrzený nález invazního druhu hmyzu v České republice.

Herečka Jiřina Bohdalová se rozhodla ukončit divadelní kariéru. Uzavřela se tím tak šestašedesát let dlouhá éra. Naposledy působila v Divadle Na Jezerce, kde hrála od roku 2005. S aktivním hraním se rozloučila poté, co jí to doporučil primář kardiologického oddělení. Zprávu oznámil divadelní ředitel Jan Hrušínský.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ve čtvrtek pořádal tiskovou konferenci ve skladu léků, aby ukázal novou zásilku penicilinu a sdělil, že od srpna přišlo do Česka přes 200 tisíc balení tablet i sirupů. Podle lékárníků je však těchto léků stále nedostatek. „Ve svých lékárnách mám pár balení penicilinu, ale normální časy zatím nenastaly. Tato antibiotika se stále nedají objednat podle potřeb pacientů. Jsou na příděl,“ říká předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Čtyřiadvacetiletá ošetřovatelka ze Slovenska je podezřelá, že v Geretsbergu v Horním Rakousku nožem zabila 82letého muže, o kterého se starala. Podle agentury APA to potvrdila policie.

Maďarský premiér Viktor Orbán má pochybnosti o rozšíření EU o Ukrajinu. Před neformálním summitem sedmadvacítky připomněl, že EU se nikdy nerozšiřovala o zemi ve válce. Možné přijímání dalších členů bude jedním z témat, o kterém dnes v Granadě budou šéfové států a vlád EU diskutovat.

Při pátečním ruském raketovém útoku na centrum Charkova zemřeli nejméně dva lidé, včetně desetiletého chlapce. Druhou obětí je jeho babička. Těla obou našli záchranáři pod troskami jejich zničeného domu, uvedla na sociální síti Telegram kancelář ukrajinského generálního prokurátora. Podle policie Rusové pravděpodobně na město vypálili dvě balistické rakety Iskander.

Letošní laureátkou Nobelovy ceny za mír se stala Narges Mohammadiová, bojovnice za lidská práva a viceprezidentka íránského Centra pro ochranu lidských práv (DHRC). Stala se tak pátým člověkem, který tuto cenu obdržel ve vězení. Dalšími kandidáty byli třeba ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, vězněný ruský disident Alexej Navalnyj a vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.