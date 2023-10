Svět se dozví, kdo získá Nobelu cenu za mír, šanci má 351 kandidátů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Z lidskoprávních aktivistů by prestižní ocenění mohla získat některá z íránských žen, které vyšly před rokem do ulic protestovat proti úmrtí mladé Kurdky Mahsy Amíníové. Ta zemřela ve vazbě, když ji zadržela mravnostní policie kvůli tomu, že měla údajně příliš volně nasazený šátek - hidžáb. Ocenění ujgurského akademika Ilhama Tohtiho, který si v Číně odpykává doživotní trest za separatismus by zase mohlo přitáhnout pozornost k čím dál autoritativnější vládě v Pekingu.

Na Nobelovu cenu za mír bylo letos nominováno 351 kandidátů, 259 jednotlivců a 92 organizací. Jedná se o druhý nejvyšší počet v historii. Nejvíce, 376, kandidátů bylo navrženo v roce 2016. Loni ocenění získal běloruský disident Ales Bjaljacki, ruská lidskoprávní organizace Memorial a ukrajinské Centrum pro občanské svobody.

Slavnostní předání cen je plánované na 10. prosince, tedy na výročí úmrtí zakladatele ceny a vynálezce dynamitu Alfreda Nobela. S cenou se letos pojí odměna ve výši 11 milionů švédských korun (zhruba 23 milionů Kč).