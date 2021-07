Radnice z nouze kupují hospody či hotely. Někdy pak i roky řeší, co s nimi

„Vesnici bez hospody si nedovedu představit,“ vysvětluje krok, který stál obec 2,6 milionu korun, starosta Mladče Jiří Pekař. Provozovat hospodu vlastními silami je ale pro obecní úřad až to poslední řešení, a tak teď shání někoho, kdo by se pohostinství ujal.

Na vedení obce se s nabídkou prodeje nemovitosti s hospodou před časem obrátil přímo bývalý majitel.

„Zeptal jsem se zastupitelů a koupili jsme to. Nedej bože, kdyby to získal někdo, kdo by tam udělal sociální byty. Bavíme se o tom, že dole zřídíme i služby jako holičství, masérství či modeláž nehtů. Nahoře jsme uvažovali o nájemních bytech, ale šlo by slevit a zřídit tam turistickou ubytovnu. Kdo by měl hospodu, mohl by si ji vzít,“ líčí možné využití starosta.

Než přišla v souvislosti s koronavirem vládní omezení, hospoda neměla o hosty nouzi. Nyní by nejspíš návštěvníci vyhlášených Mladečských jeskyní přišli na jídlo a pití zase, potíž je však s restauratéry.

„Lidé teď mají strach podnikat v pohostinství. Utržit se tu přitom dá a i nájem by mohl být jen pár tisíc, nechceme na tom vydělávat. Navíc většina akcí, které obec nedělá venku, pořádáme v hospodě. Maškarní ples, košt slivovice a podobně,“ podotkl Pekař.

Kvůli hospodaření a daním by ale podle něj měl místo provozovat soukromník. Zájemci zatím mohou se svými nabídkami přicházet do konce července.

Podniky má i Přerov, Šternberk či Jeseník

Podobný inzerát na pronájem pohostinství zveřejnili právě tento týden i v Dolním Újezdě na Přerovsku. Hospoda v jeho místní části Skoky provozovaná nepřetržitě od vybudování v roce 1988 je k dispozici za 36 tisíc korun ročně.

„Provozovatelka skončí v závěru tohoto měsíce, koronavirus byl poslední kapka. S vesnickými hospodami je to problém, ale přijít o ni nechceme, takže kdyby se do začátku srpna nikdo nepřihlásil, výběrové řízení posuneme. O prodeji určitě neuvažujeme,“ má jasno starosta Eduard Rýček.

Po podnikatelích z oblasti služeb, o které nechtějí přijít, se ale neporozhlížejí jen na vesnicích. Třeba v Přerově sháněli téměř čtrnáct měsíců provozovatele tamního Městského domu. Restaurace nakonec znovu otevřela před třemi týdny.

„Počítáme s tím, že do konce prázdnin budeme návštěvníky lákat jen na denní menu, takže bude otevřeno od 11 do 15 hodin. Od září, kdy začne v Měšťáku i kulturní program, budeme mít otevřeno až do večera,“ uvedl pro web města podnikatel Jaroslav Urbanec.

Jeho společnost bude v jednom z největších přerovských podniků platit symbolické nájemné sto korun měsíčně. Jde o stejné podmínky, jaké měl i předešlý provozovatel, který do Městského domu přišel na začátku roku 2019, nicméně už loni v květnu smlouvu s městem ukončil.

Předtím, v letech 2014 až 2018, provozovaly restauraci Kulturní a informační služby města Přerova, podnik byl ale prodělečný. Radnice na provoz doplácela každoročně zhruba půldruhého milionu.

Jeseník se snaží hotel marně prodat už roky

Najdou se i příklady, kdy se hraje o ubytovací kapacity a náklady jsou ještě vyšší. Ve Šternberku koncem května radní vyhlásili výběrové řízení na budoucího provozovatele Hotelu M v Čechově ulici, který město minulý rok na jaře koupilo za dvanáct milionů, protože se podle vedení radnice o budovu zajímali provozovatelé ubytoven a sociálních zařízení.

„Hlavním motivem je záchrana této nemovitosti přes osudem, který bychom nikdo nechtěli. Vlastnit takovýto objekt v centru je žádoucí, ubytovacích kapacit je tady málo a restauračních zařízení také,“ řekl loni na březnovém jednání zastupitelstva starosta Stanislav Orság.

Napoprvé ovšem město neuspělo, do uzávěrky stanovené na 1. července se nikdo nepřihlásil. Radnice proto zvažuje prodloužení termínu.

O tom, že mít hotel je závazek, vědí své i v Jeseníku. Tam se totiž už dlouho snaží prodat čtyřhvězdičkový Slovan na Masarykově náměstí ve středu města. Chtěli by ale, aby využití budovy zůstalo stejné.

„Uvědomujeme si, že fungování hotelu je důležité pro život celého centra Jeseníku, proto Slovan nechceme prodat bez záruk. Zvažujeme formulovat podmínky prodeje tak, aby byl provoz hotelu i nadále zachován,“ sdělil za jesenickou radnici referent Jan Mrosek.