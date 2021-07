Přerov varuje před nabídkou bytů ve svém hotelu. Je to průzkum, tvrdí firma

„Nabízí k prodeji to, co mu nepatří. Neznámý ‚obchodník‘ se snaží rozprodat Přerovu doslova pod rukama opuštěný hotelový dům Strojař, který je v majetku města. K tomu účelu si vytvořil i důvěryhodně vypadající webové stránky, na nichž nabízí 104 bytů,“ uvedla na stránkách města mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Stránky prezentují „Resort Strojař Přerov“ s nabídkou družstevních bytů od garsonky po 3+kk s dvěma balkony za členský vklad od 415 tisíc do 1 329 300 Kč.



„Nevíme, jestli už byty prodávají, nebo jaký je jejich cíl, nicméně nikdo nemůže touto formou nabízet nemovitost, která už šestým rokem patří Přerovu,“ konstatoval primátor Petr Měřínský.



Přestože se ve zprávě zprvu mluví o neznámém prodejci, následně je zmíněna přerovská firma Ledcolor M&E, která je spolu s kontaktními údaji na webu www.resortstrojar.cz uvedena.



Zástupci firmy striktně odmítají, že by stránky mohly být pokusem o podvod.

„Jde nyní čistě o průzkum zájmu pro bytové družstvo Impuls, které chtělo Strojař na jaře od města odkoupit, ale zastupitelstvo nabídku odmítlo, protože podle něj nebyla dostatečně podložená. Na webu je v tuto chvíli pouze formulář pro nezávaznou poptávku určený k zařazení do databáze zájemců,“ reagoval zástupce firmy Martin Snížek.

Ledcolor podle něj stojí za webem proto, že v případě dostatečného zájmu plánuje do bytového družstva majetkově vstoupit. Nedostatečné finanční zajištění družstva, jehož předsedou je přerovský opoziční zastupitel František Jan Hrabina, bylo také jedním z důvodů, proč jeho nabídku na odkup Strojaře zastupitelé odmítli.

„Na webu je sice předchystaná i položka pro rezervační smlouvu, nicméně ta zatím není nabízena. Navíc v prvních dvou větách je jasně uvedeno, že jde o projekt revitalizace Strojaře bytovým družstvem na rezidenční bydlení, kdy cílem družstva je zajistit odkup objektu. Takže rozhodně nijak nepředstíráme, že Strojař už vlastníme,“ upozornil Snížek.

Proč nezavolali a nezeptali se, nechápe firma

Firma ani družstvo podle něj nyní nepřijímá rezervační zálohy ani jiné platby.

„Na stránkách jsou sice uvedeny ceny za byty, nicméně to je kvůli tomu, aby se lidé měli podle čeho rozhodnout, zda mají zájem. Těžko to udělají, když nebudou dopředu zhruba vědět, kolik by v případě uskutečnění projektu zaplatili,“ dodal Snížek.



Město ve varovné zprávě uvedlo, že se firmu nepokusilo kontaktovat, ale rovnou se obrátilo policii.

„V tuto chvíli mohu k záležitosti uvést pouze to, že se jí zabýváme,“ potvrdila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Zástupci Ledcoloru postup města nechápou. „Nerozumím tomu, proč nám nezavolali a nezeptali se, o co jde. Místo toho nás označili za podvodníky a poslali na nás policii,“ řekl jednatel a majitel Ledcoloru Wieslaw Mision.

„My jsme přitom jednali i se zástupci města, kteří nám mimo jiné zprostředkovali přístup do Strojaře kvůli technickým prohlídkám. Samozřejmě to neřešil primátor, ale my přece nemůžeme za to, že o našich aktivitách neví,“ doplnil Snížek s tím, že web byl paradoxně vytvořen jako reakce na předchozí kritiku vedení města.

„Nabídce Impulsu na odkup Strojaře bylo vyčítáno, že není podepřená zpracovaným projektem a ekonomickými ukazateli. Takže proto jsme chtěli v září přijít na zastupitelstvo s konkrétními čísly o zájmu lidí a zároveň s připraveným naceněným projektem. A město se najednou tváří, že o ničem neví a Strojař vlastně vůbec neprodávají,“ podivuje se.

Město Strojař koupilo kvůli strachu z ubytovny

Panelový dům Strojař byl postaven v roce 1968 pro zaměstnance Přerovských strojíren, od kterých ho pak v 90. letech minulého století město odkoupilo za 18 milionů korun.

V roce 2002 ho ovšem vyměnilo za dva jiné objekty s armádou, která v něm pak ubytovávala vojáky z nedaleké vrtulníkové základny. O několik let později se ale stát rozhodl nemovitost prodat kvůli úsporám a nízkému využití. V roce 2015 tak město budovu znovu koupilo za 42 a půl milionu korun.

Plánované využití pro ni nemělo, převládly ale obavy, že by ze zanedbané budovy mohl nový soukromý vlastník vybudovat další ubytovnu pro sociálně slabé, s jejichž vysokým počtem se Přerov dlouhodobě potýkal.

V následujících letech pak město zvažovalo několik možností, jak s devítipodlažní stavbou naložit, všechny ale ztroskotaly na vysokých nákladech spojených s nevyhnutelnou velkou rekonstrukcí. Odhady se pohybovaly v rozmezí 80 až 140 milionů korun, vážně se proto uvažovalo i o demolici.