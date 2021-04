Přerov má novou podobu nevzhledné budovy na náměstí, schody vedou ve fasádě

Zveřejněný návrh zvítězil v takzvaném soutěžním dialogu, který radnice uspořádala minulý rok. Z nabídek pěti týmů, které postoupily do užšího výběru, vybrala sedmičlenná komise jednomyslně studii, pod kterou je podepsán tým složený z českých, nizozemských a španělských autorů ze společnosti Anagram & Gruppa.

„Vznikne tu moderní a hezká budova, která se stane zajímavou dominantou náměstí. Nemá to být jen sídlo úřadu, ale i místo, kde se budou Přerované potkávat a kam budou rádi chodit. Celkově by měla tato nová podoba přispět k oživení centra města,“ uvedl primátor Přerova Petr Měřínský (ANO).

„Vybrali jsme nejlepší návrh, byla na něm široká shoda,“ řekl i opoziční zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov a Piráti), který pracuje jako architekt a byl členem výběrové komise.

Samotní autoři, mezi něž patří Jan Kudlička, Anne-Sereine Tremblay a zakladatelka architektonického studia Marina Kounavi, vysvětlili, že jejich cílem bylo vytvořit nový orientační bod pro město a také moderní formu vyhlídkové věže.

Nevšedním nápadem jsou venkovní schody, s jejichž pomocí budou moci lidé stoupat po fasádě do jednotlivých pater nebo až na střechu budovy, kde vznikne vyhlídková terasa s kavárnou.

Spolu s průhlednou fasádou by podle tvůrců právě tyto prvky mohly pomoct změnit rozporuplný vztah, který mají obyvatelé města ke stávající budově.

Může být ceněnou stavbou, míní architekt

Nejvýraznější jsou na nové podobě Emosu právě schody. „Líbí se mi, že jsou na nejviditelnějším místě, tedy přímo na fasádě. Nabourává to monumentalitu nemovitosti, schody jsou zároveň spojujícím prvkem, který prochází skrz celou budovu a chrání kanceláře před přímým sluncem,“ poznamenal radní Michal Zácha (ODS), který rovněž seděl v komisi.

Ta podle zastupitele Horkého nevybírala jen podle fasády, ale také podle promyšleného vnitřního řešení objektu a dalších přidaných hodnot.

„Všechny ostatní návrhy řešily pouze kanceláře. Tento nejenže měl nejlépe řešené vnitřní dispozice, ale navrhl i veřejný prostor až na střešní terasu,“ vysvětlil Horký s tím, že projekt nabízí i dobré napojení na případné sousední objekty, pokud by v budoucnu bylo potřeba budovu rozšiřovat.

„Podoba současné budovy je v návrhu hodně změněná, i když tak není vnímaná. Je to odvážný projekt, protože takový dům, kde se dá po fasádě vyjít na střechu, u nás nemáme. Má potenciál být vysoce ceněný mezi stavbami v ČR,“ je přesvědčený Horký.

Radnice zvolila formu soutěžního dialogu proto, aby mohla sama s odborníky o nové podobě budovy diskutovat. Dialog je podle primátora výhodný i z hlediska autorských práv. Město se totiž stane jejich vlastníkem.

„Kdyby šlo o architektonickou soutěž, byla by majitelem těchto práv firma, která podobu navrhla, a to by mohlo přinést komplikace,“ objasnil již dříve Měřínský.

Moderní sídlo pro 160 úředníků

Vítězný architektonický tým bude nyní pro město zpracovávat projektovou dokumentaci, radnice za ni zaplatí 18 milionů korun. Poté by měl následovat výběr firmy, která rekonstrukci provede. Stavět by se podle optimistických odhadů mohlo začít v polovině příštího roku.

Předběžná cena proměny je vyčíslená na zhruba 130 milionů korun. Podle Horkého se však může vyšplhat až ke 200 milionům.

„Pořád jsou ještě otazníky ohledně zásahů do statiky. Dokud se neodkryjí všechny konstrukce, nevíme, na co narazíme. Pak je tu také technologické řešení – IT sítě a další vymoženosti jsou dnes velmi drahé. Spolu se vzduchotechnikou mohou tvořit až 50 procent ceny domu,“ vypočítal Horký.

Budova, která je v Přerově známá pod názvem Emos, stojí na náměstí TGM od konce 60. let minulého století. Původně sloužila jako sídlo Okresního stavebního podniku. V posledních letech v ní měla zázemí část městských úředníků, byly tam kanceláře soukromých firem i elektroprodejna.

Město dům koupilo loni od soukromých majitelů za bezmála 38 milionů korun. Po rekonstrukci se do něj přestěhuje 160 zaměstnanců magistrátu, což je zhruba polovina úřadu.