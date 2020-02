Přerov koupí budovu Emos, pak z ní za 140 milionů udělá úřednické centrum

Jde o zásadní investici pro Přerov. Na tom se v pondělí shodla většina přerovských zastupitelů během projednávání koupě budovy na adrese náměstí T. G. Masaryka 16, kterou většina Přerovanů zná jako Emos, přestože tam tato firma už nesídlí. Názory na to, zda ji koupit, případně kdy, se už ovšem široce rozcházely.

Koalice ANO, ODS a KDU-ČSL, která ostatně koupi Emosu navrhla, argumentuje mimo jiné tím, že město získá možnost oživit skomírající centrum města. Do budovy plánuje postupně nastěhovat přes stovku úředníků.

„Máme unikátní možnost, jak změnit tvář přerovského náměstí, které vypadá strašně v jedné čtvrtině své rozlohy kvůli této budově. My můžeme dát většinu úřadu pod jednu střechu a opravit tu nemovitost,“ řekl na jednání radní Petr Vrána (ANO).

Náměstek primátora Michal Zácha (ODS) potvrdil, že plány s Emosem jsou jasné.

„Budova je vhodná pro umístění úřadu. Na malé území města dostaneme všechny potřebné odbory. Je to strategické rozhodnutí,“ řekl.

Nyní sídlí tři stovky úředníků v osmi budovách po celém městě. Podle Záchy bude možné do Emosu nastěhovat minimálně polovinu z nich. V současné době už navíc Přerov soukromým majitelům budovy Emosu platí nájem za dvě patra, ve kterých sídlí část úředníků. Od roku 2010 jim město zaplatilo šestnáct milionů korun.

„Pokud tu koupi neschválíme, budu první, kdo bude tlačit na opuštění té budovy,“ řekl Zácha.

Návrh nechat hlasovat obyvatele v referendu neprošel

Aby ale stěhování úředníků do Emosu bylo možné, čeká budovu nákladná rekonstrukce. Radnice odhaduje, že ji přijde zhruba na 140 milionů. To ale vadí části opozice, která se bojí, že to nakonec bude násobně víc.

Například zástupci SPD navrhli, že by o koupi Emosu měli rozhodovat Přerované v referendu. Podpořili je také členové klubu Společně pro Přerov a Piráti, kteří poukázali na to, že by bylo možné pro jeho uspořádání využít některé z nadcházejících letošních voleb.

„Proč tak spěcháme?“ obracel se na vedení města šéf přerovských Pirátů Jaromír Horký.

„Všichni si přejeme krásnou a moderní radnici, ale zároveň takovou, které bude předcházet transparentní dialog všech stran a promyšlenost. Vidím zde pouze snahu získat si levné politické body a začít stavět do konce volebního období, nikoli řádný návrh úprav, jaký si budova radnice zaslouží,“ tvrdí Horký, který dříve pro záměr koupě Emosu sám zvedl ruku.

Podle Záchy ale o žádném spěchu nemůže být řeč. „Tohle se řeší od roku 2015, nemyslím si, že by šlo o nějaký kalup,“ reagoval náměstek.

Návrh na vyhlášení referenda nakonec nezískal dostatečnou podporu zastupitelů.

Může nám dojít trpělivost, varoval majitel budovy

Kritika opozice směřovala také k tomu, že není znám přesný technický stav přes půl století staré budovy, který nemusí být nejlepší. S tím ale nesouhlasí jeden ze současných spolumajitelů Pavel Čada.

„Jako majitel se ohrazuji proti řečem o špatnému technickému stavu budovy,“ prohlásil na zastupitelstvu. „Před patnácti lety jsem dostal dopis od tehdy ještě starosty, jestli budovu prodáme. Nám to dělá patnáct let problémy. Může se stát, že nás přejde trpělivost,“ reagoval na dlouhé jednání zastupitelů Čada.

Část zastupitelů je přitom přímo proti koupi Emosu. Podle opozičního zastupitele Radka Pospíšilíka (Trikolóra) město budovu vůbec kupovat nemusí.

„Máme jiné problémy. Bude nás to stát nemalé peníze, a přitom ubývá obyvatel Přerova, nemáme bydlení pro mladé lidi ani aktivní seniory, nemáme vyřešenou dopravu. Připadá mi, že je to jen marketing,“ nechal se slyšet na zastupitelstvu.

Podle jeho stranického kolegy Libora Slováčka vedení města nepředložilo patřičnou koncepci, která by ukázala přesné využití budovy včetně přilehlého parkování.

Zastupitelé nakonec koupi Emosu za 37 milionů korun schválili, návrh podpořilo 20 z 31 přítomných. Podle Záchy jde o jeden z řady potřebných kroků.

„Na dubnovém zastupitelstvu předložíme konkrétní kupní smlouvy a informace o přidělení finančních prostředků,“ avizoval.