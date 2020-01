Za starou ubytovnu dal Přerov 42 milionů, teď chce další zchátralý dům

Do padesát let staré administrativní budovy, jíž místní říkají Emos (přestože stejnojmenná firma tam už nesídlí – pozn. red.), plánuje po rekonstrukci přestěhovat všechny odbory samosprávy. Nápad minulý týden odsouhlasili radní, na začátku února o něm bude jednat také zastupitelstvo.

„Budovu na Masarykově náměstí číslo 16, v níž sídlí několik firem a také část úřadu, chtějí radní získat do majetku města – shodli se na tom jednomyslně. Přestěhovat by se tam podle jejich plánů měla zhruba polovina magistrátu, úředníci mají zaplnit všech šest podlaží,“ uvedla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Dům má pět vlastníků, dohromady by jim město muselo zaplatit 41 milionů 160 tisíc korun. Další stovky milionů by ale spolykala rekonstrukce, protože budova pochází z konce šedesátých let minulého století a padesát let se do ní téměř neinvestovalo.

„Zastupitelům řekneme i hrubý odhad nákladů, protože to je logicky bude zajímat. Všichni už měli možnost si celý objekt, od přízemí až po střechu, detailně prohlédnout a vznášet dotazy,“ řekl náměstek primátora Michal Zácha.

Opozice odhadla cenu oprav na víc než čtvrt miliardy

Část opozice koupi už od začátku odmítá. Například členové hnutí Za prosperitu Přerova názor nezměnili ani po prohlídce celého objektu.

Někdejší vojenská ubytovna - "hotel" Strojař v Přerově

„Je to další budova, na kterou město dlouhodobě nebude mít peníze, aby ji dalo do pořádku. Jen do ní bude muset sypat peníze za údržbu. Návrh považuji za výsměch veřejnosti,“ kritizoval rozhodnutí radních Radek Pospíšilík z hnutí Za prosperitu Přerova. Zástupci jeho klubu odhadli náklady na rekonstrukci na 260 milionů korun.

„Co si máme o záměru myslet ve světle například toho, že nemáme ani 16 milionů korun na kanalizaci v místní části Penčice? Můj názor je takový, že se jen někomu dělá kamarádšoft. Jinak se něco podobného nedá se zdravým rozumem schválit,“ dodal Pospíšilík.

Podle Záchy není vyloučené, že město bude moct čerpat dotace na opravu fasády, střechy nebo výměnu oken.

„Poté by měl přijít na řadu interiér, neboť už neodpovídá požadavkům současného úřadu. Ideálně by vše mělo být hotové do konce roku 2022,“ uvedl náměstek.

Magistrát si už několik let pronajímá v budově dvě patra. Za dobu, co prostory využívá, už město zaplatilo vlastníkům 16 milionů korun. Podle primátora Petra Měřínského není hospodárné, aby město neustále investovalo do nájmu, když může vlastnit celý dům.

„Výsledná kupní cena je opravdu velkým kompromisem, podařilo se nám ji vyjednat s majiteli, kteří původně měli vyšší požadavky,“ poznamenal Měřínský.

V současnosti sídlí tři stovky úředníků v osmi budovách po celém městě. S tím, že možná konečně získá jednotné sídlo radnice, ale město už před třemi lety koupilo také bývalý hotelový dům Strojař. I když hlavním důvodem byla obava, aby z něj nevznikla další sociální ubytovna, magistrát byla jedna z možností využití. Ukázalo se však, že tato osmipatrová budova by to staticky neunesla.

„Budova stojí na tom nejlepším místě pro radnici“

O tom, že dům na náměstí TGM je pro magistrát naopak jako stvořený, jsou přesvědčeni i někteří opoziční zastupitelé.

Například podle Jana Horkého z koalice Společně pro Přerov a Pirátů by tak město vyřešilo dva problémy najednou – získalo by magistrát a zbavilo by se objektu, jenž hyzdí historické náměstí.

„Budova stojí na tom nejlepším místě pro radnici. Máme spočítáno, že by po nutné přestavbě pokryla plošné potřeby úředníků samosprávy, vešla by se tam asi polovina magistrátu (druhou polovinu tvoří státní správa – pozn. red.). Vše by bylo koncentrováno na jednom místě a budova by se mohla stát chloubou města,“ uvedl již dříve Horký, který pracuje jako architekt a urbanista.