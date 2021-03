Další opravy pomohou přehradě Plumlov přežít i obří povodeň

„Půjde o kompletní rekonstrukci zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a opravu pravobřežního opevnění. Smyslem oprav je bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

S další etapou oprav vodohospodáři přicházejí po osmi letech od kompletní revitalizace Plumlova za stovky milionů korun.

Přehradu v minulosti téměř zabily jedovaté sinice, Povodí Moravy ji proto na několik let vypustilo, vyčistilo, vybagrovalo dno a v letech 2012 a 2013 z větší části opravilo hráz.

Letošní práce si vyžádají pouze částečné snížení hladiny. Toho zároveň využije město Plumlov ke stavbě mostu, poslední části nově budované cyklostezky okolo vody.

„Harmonogram jsme pečlivě plánovali tak, aby nádrž mohla sloužit ke koupání i další rekreaci. Snižování hladiny jsme upravovali, abychom vyšli vstříc městu Plumlov při dokončení cyklostezky. Nádrž nebudeme vypouštět,“ popsal investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

V průběhu letní sezony se hladina bude pohybovat okolo úrovně 272 metrů nad mořem, přičemž v posledních letech byla voda na Plumlově v letních měsících běžně mezi 272 a 273 metry.

Výraznější pokles na 270,5 metru vodohospodáři plánují hned na začátku prací, aby mohli rekonstruovat zeď bezpečnostního přelivu, založit patky pravobřežního opevnění a město Plumlov mohlo provést práce na cyklostezce. Investice se vyšplhá na 30,5 milionu korun.

Snížení hladiny pomůže i stezce

Starostka Plumlova Gabriela Jančíková potvrdila, že město se stavbou mostu počítá.

„Stavba mostu je záležitost, u které se musí snižovat hladina přehrady, takže by to nebylo úplně jednoduché vyjednat. Když nám Povodí Moravy řeklo, kdy plánují snižovat hladinu, uvítali jsme to, protože to je příležitost udělat všechno potřebné dohromady. Cyklostezka by se letos už měla otevřít, most je poslední zádrhel, který tam je,“ vysvětlila starostka Plumlova.

Do čistění a oprav Plumlovské přehrady Povodí Moravy v minulých letech investovalo stovky milionů korun. Kompletně vybagrovalo dno, opravilo hráz a kromě samotné přehrady vybudovalo mokřady nebo sedimentační nádrže také na Podhradském rybníku, Bidelci nebo na Čubernici.

Kdysi vyhledávanou přehradu na přelomu století pohřbily jedovaté sinice, které se zde každý rok přemnožily. Tisíce turistů z Česka a zahraničí se tak přesunuly jinam, nákladná revitalizace měla pomoci čistou vodu na Plumlov vrátit.

Hlavním smyslem Plumlovské přehrady však není rekreace, ale eliminace velké vody a vylepšení průtoků v Hloučele v období sucha. Takzvaný retenční prostor nádrže má objem 1,784 milionu kubíků.

Podle předpisů musí být v současné době funkční prvky všech přehrad dimenzovány na povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté vody.

„Například v roce 2006 se na vodní nádrži Vranov vyskytla tisíciletá povodeň dvakrát během tří měsíců. Ta pravděpodobnost, že k něčemu podobnému dojde, je opravdu malá, ale my s ní musíme počítat,“ podotkl ředitel Povodí Moravy Gargulák.

Podobné rekonstrukce se v nedávné době uskutečnily například na Bystřičce, v Opatovicích, Boskovicích nebo Koryčanech.