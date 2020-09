Hráz Plumlovské přehrady čeká další oprava, letní koupání to neohrozí

Když se provozovatelé pláží, místní podnikatelé a rybáři dozvěděli o dalších plánovaných opravách hráze Plumlovské přehrady u Prostějova, zpozorněli.

Kvůli jedovatým sinicím totiž vodohospodáři nádrž vypustili, bagrovali a opravovali před pouhými pár lety. Turistický ruch se tak na Plumlově zcela zastavil a kdysi vyhledávaná nádrž se z toho vzpamatovává jen pozvolna.

Po sedmi letech od kompletní revitalizace za stovky milionů nyní povodí přišlo s další etapou oprav.

„Půjde o kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem je bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti Plumlovské přehrady,“ potvrdil ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Investice je 30,5 milionu korun a Plumlovská přehrada by tak měla bezpečně odolat až desetitisícileté povodni.

Práce začnou příští rok na jaře a potrvají rok a půl. Vodohospodáři ubezpečují, že stavba nenaruší rekreačních sezonu, kdy bude hladina v nádrži snížena jen mírně.

„Práce jsme velmi pečlivě naplánovali tak, aby nádrž mohla sloužit ke koupání a rekreaci. Nádrž nebudeme vypouštět. Výraznější pokles hladiny o tři metry plánujeme na pouhé tři měsíce až po konci sezony, na podzim 2021. Následně už půjdeme s hladinou opět nahoru,“ vysvětluje ředitel Povodí Moravy Gargulák.

Pokles vody pomůže i cyklostezce

Místní podnikatelé doufají, že se plány vodohospodářů vyplní. „Kéž by to tak bylo. Snad jim to vyjde tak, aby výrazné snížení hladiny bylo mimo hlavní sezonu, protože pokles o tři metry by byl na pozvolné pláži hrozně moc vidět,“ řekl provozovatel pláže U Vrbiček Radek Kocourek.

„Nedostatek vody by také byl – zejména v létě – obrovským rizikem kvůli sinicím a znečistění vody. I z pohledu rybářů by to bylo velmi nešťastné,“ dodal.

Obliba přehrady podle něj sice roste, letos však koupání nepřálo horší počasí na začátku sezony a samozřejmě opatření proti koronaviru. Další špatná sezona by místní podnikatele přivedla do problémů.

„Letos řada firem rušila své akce a bylo zároveň méně koncertů,“ popsal Kocourek.

Také starostka Plumlova Gabriela Jančíková doufá, že se nebude opakovat situace před sedmi lety, kdy byla přehrada bez vody a opuštěná.

„Povodí slibuje, že má celou věc pod kontrolou. V příští rekreační sezoně bude sice méně vody, ale rozhodně by to nemělo být tak, jako když se tady několik let bagrovalo, bylo zde jenom bahno a vypuštěná nádrž. Doufáme, že se nic takového nestane,“ řekla starostka.

Město snížené hladiny využije k dostavbě mostu na budované cyklostezce okolo přehrady, kterou chce otevřít příští rok na jaře.

Rybáři budou na pozoru

Opravy hráze pozorně sledují i rybáři. „V zadní části přehrady možná nastanou problémy. Je možné, že ryby budeme muset odlovit a dát je do přední části. Možná sjedou samy. Bude záležet na výšce hladiny a dalších okolnostech,“ upozornil jednatel Moravského rybářského svazu v Prostějově Pavel Müller.

Současné předpisy podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře říkají, že vodní díla musí zachytit povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté vody. Přísná kritéria se netýkají pouze nových přehrad, ale platí i při rekonstrukcích. Stejné modernizace jako na Plumlově provedlo Povodí Moravy v nedávné době například na Bystřičce, v Opatovicích, Boskovicích nebo v Koryčanech.

Do vyčistění a oprav Plumlovské přehradě povodí v minulých letech investovalo stovky milionů korun. Kompletně vybagrovalo dno, opravilo hráz a kromě samotné přehrady vybudovalo mokřady nebo sedimentační nádrže také na Podhradském rybníku, Bidelci nebo na Čubernici.

Kdysi vyhledávanou přehradu na přelomu století pohřbily jedovaté sinice, které se zde každý rok přemnožily. Tisíce turistů z Česka a zahraničí se tak přesunuly jinam, nákladná revitalizace měla pomoci čistou vodu na Plumlov vrátit.

Hlavním smyslem Plumlovské přehrady je však eliminace velké vody a vylepšení průtoků v Hloučele v období sucha. Takzvaný retenční prostor nádrže má objem 1,784 milionu kubíků.