Vyčištění Plumlovské přehrady stálo stovky milionů, fosfor do ní teče dál

Lidmi kdysi vyhledávanou přehradu na přelomu století pohřbily jedovaté sinice, které se zde každý rok přemnožily. Tisíce turistů z Česka a zahraničí se tak přesunuly jinam. Nákladná revitalizace, v rámci které vznikly také mokřady nebo sedimentační nádrže také na Podhradském rybníku, Bidelci nebo na Čubernici, měla čistou vodu na Plumlov vrátit.

Zatím se to ale daří jen zčásti. Z polí a obcí nad přehradou totiž i sedm let po dokončení stamilionové revitalizace do nádrže stále teče fosfor, který je živnou půdou pro sinice. Povodí Moravy se ho na přítocích snaží likvidovat, ale pokud nepřeje počasí, stejně se sinice na Plumlově každý rok objeví znovu.

„Dávkování síranu železitého ve srážedlech fosforu představuje prozatímní opatření do doby, dokud okolní obce nedokončí výstavbu čističek odpadních vod a kanalizací. V tomto směru nastává pozvolné zlepšení, kdy došlo k odkanalizování obce Vícov a dalších místních částí Plumlova,“ vysvětluje mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V budování funkčních kanalizací a čistíren odpadních vod je podle něho nutné pokračovat.

„Doplnit by to měly také komplexní pozemkové úpravy a správná zemědělská praxe,“ dodal.

Srážedla fosforu bránící přehradu už spolkla miliony

Z obcí nad přehradou, ze kterých do Plumlova teče voda, dosud stále nemá spolehlivou kanalizaci nebo čističku vod více než polovina. Například Vícov kanalizaci dokončil nedávno, stavbu čtyřkilometrového potrubí s více než dvěma stovkami přípojek má připravenou také Ohrozim a nyní zpracovává žádost o dotaci na fond životního prostředí.

„Projekt řeší výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod, která má zajistit odvádění splaškových odpadních vod produkovaných v obci a jejich čištění. Vzhledem k výškovému uspořádání obce bude nutno odpadní vody zčásti přečerpávat. Stávající kanalizace bude využita pro odvod dešťových vod,“ potvrdila Adéla Skoupilová z odboru životního prostředí prostějovské radnice.

Čističky však dál vůbec nemají Lipová, Hrochov, Seč, Malé Hradisko, Hamry, Prostějovičky a Stínava. Například Malé Hradisko teprve připravuje změnu územního plánu a projekt.

„V současné době měníme způsob odvádění odpadních vod z obce. Protivanov nás už kapacitně nepřijme, takže budeme mít vlastní čistírnu. Projekt i uzemní plán budou trvat tak rok a půl až dva, pak může začít realizace,“ řekl starosta Malého Hradiska Marian Fiedler.

Olomoucký kraj v roce 2005 zřídil speciální Fond na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury, ze kterého od roku 2006 obcím nad přehradou, Plumlovu, Protivanovu, Krumsínu a Vícovu, poskytl téměř 25 milionů korun. Kraj stejně jako ostatní obce podporuje srážedla fosforu.

„Konkrétně se jedná o čtyři srážecí stanice pro srážení fosforu umístěné na přítocích vodní nádrže Plumlov a s ní souvisejícího Podhradského rybníka,“ sdělila mluvčí kraje Eva Knajblová. Od roku 2013 na ně Povodí Moravy dalo necelý milion, kraj přes milion a obce v okolí přehrady včetně města Prostějova 1,3 milionu korun.

Ve vodě přitékající do přehrady je spousta fosforu

Samotný kraj však přiznává, že současný stav je dlouhodobě neudržitelný. Masivní investice totiž rychle mohou přijít vniveč.

„Sledování kvality vody na jednotlivých přítocích potvrzuje, že přitékající povrchová voda v současnosti obsahuje velké množství fosforu, který je základní živinou pro nežádoucí růst a masový rozvoj sinic,“ nastínila mluvčí kraje Knajblová.

„Napouštěním takto znečištěné vody do vodní nádrže Plumlov, Podhradského rybníka a rybníka Bidelec by došlo ke znehodnocení již dříve vynaložených finančních prostředků,“ dodala.

Letos je zatím voda v Plumlově na jedničce. Opakované měření hygieniků potvrdilo, že voda má první stupeň kvality a je vhodná ke koupání. Experti ovšem upozorňují, že se vše může rychle změnit.

„Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou,“ vysvětluje mluvčí Povodí Moravy Chmelař.

„Vodní nádrž zůstává živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. Učiněná opatření fungují, ale rozvoji sinic v období sucha, horka a při znečištění přitékající vody nelze zabránit. Je to boj s přírodou,“ upozorňuje.