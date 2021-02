Prostějov ochromí uzavírky, problémy budou ve Vrahovicích a na estakádě

Motoristé z Prostějova tuto situaci už dobře znají. Příjezdová trasa do největší městské čtvrti Vrahovice byla kvůli opravám železničního přejezdu uzavřená už loni v létě. Tvořily se tam kolony a do Vrahovic se lidé museli dostávat složitě po objížďkách.

Stejný problém čeká řidiče také letos. Opravy důležité dopravní tepny přitom úřady slibují už několik let, ale začátek stále odkládaly. Nyní magistrát konečně oznámil, že rekonstrukce začíná.

„Od 22. února se bude uzavírat vždy úsek asi 20 metrů jednoho pruhu kvůli opravě vpustí. Od 22. března se jedná o úplnou uzavírku, objízdná trasa bude vedena po komunikacích v ulicích Průmyslová, Kralická a Čs. armádního sboru,“ sdělila Anna Kajlíková z prostějovské radnice.

Tato etapa skončí v červenci, vzápětí se však až do konce roku uzavře druhá část Vrahovické, blíž k centru města, od náměstí Padlých hrdinů kolem vlakového nádraží až po most přes Hloučelu.

„V první etapě bude most přes Hloučelu otevřený. Do oblasti bude možný příjezd například přes myší díru. Do míst jižně od ulice Vrahovické směrem k bývalému areálu OP bude příjezd možný pouze z ulice Za Drahou a Marie Pujmanové. V této etapě nebude zajištěn příjezd k domům v uzavřeném úseku,“ popsala plánované uzavírky Kajlíková.

Obyvatelé Prostějova mají z omezení obavy

Mezi obyvateli Vrahovic to vzbudilo velké obavy. „Zajímalo by mě, jak bude vyřešen příjezd do areálu několika firem na Vrahovické,“ ptal se na sociálních sítích například Petr Bednář. „Ano? Jak nebude možný příjezd k domům? Co když mám tři děti a plné auto nákupu,“ zlobila se i Pavlína Kolářová.



Vrahovická se v délce jednoho kilometru dočká kompletní rekonstrukce, součástí bude také úprava křižovatky s Průmyslovou ulicí, kde vyroste středový ostrůvek. Část nákladů pokryjí dotace, město uvolní asi 15 milionů korun. Opravy by měly přinést hlavně větší bezpečnost na frekventované ulici.



V letošním roce to však není všechno. Od poloviny března začne Ředitelství silnic a dálnic opravovat také estakádu, která je v dezolátním stavu a odpadává z ní beton.

Minimálně dvouletá rekonstrukce za stamiliony zahrnuje sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, výměnu ložisek a dilatace, nové římsy, novou izolaci a nový asfalt s následnou montáží protihlukových stěn.

Po dobu oprav nebudou fungovat některé sjezdy a ředitelství dálnic varuje, že se dají čekat kolony ve směru od Olomouce. Řidiči proto mohou mít problémy při nájezdu ve směru na Brno.

I když uzavřena bude vždy pouze jedna polovina dálnice, náměstkyně primátora Alena Rašková, která má na starosti dopravu, přiznává, že opravy estakády spolu s uzavřením Vrahovické mohou dopravu ve městě zásadně zkomplikovat.

„Bude to pro Prostějov zátěž. Tak, jak to vždy u zúžení bývá, zřejmě se na dálnici budou tvořit fronty a někteří řidiči se asi budou snažit dálnici objet městem. Musíme to však vydržet, protože opravy jsou jednoznačně potřeba,“ řekla Rašková. Úřady všechny motoristy vyzývají k trpělivosti.

Opozice kritizuje neustálé odkládání oprav

Neustálé odklady, zmatky a nedostatek informací okolo plánovaných oprav však kritizuje prostějovská veřejnost a opozice v zastupitelstvu.

„Mrzí mě, že rekonstrukce Vrahovické se dlouho odkládala. Především mi vadí, že Olomoucký kraj o této akci neinformuje dostatečně. Je to hlavní trasa ve Vrahovicích a mezi lidmi je velká nejistota. Silnice potřebuje opravit už léta. Jsem aspoň rád, že konečně vznikne cyklostezka plánovaná od roku 2011,“ řekl například zastupitel Martin Hájek, který ve čtvrti bydlí.



Kromě komplikací přímo v Prostějově se motoristé musí letos připravit také na další uzavírky. Od dubna po dobu pěti měsíců bude například neprůjezdný most přes říčku Blata na hranici okresů Prostějov a Přerov. Objízdná trasa povede přes Troubky, Hrubčice, Bedihošť, Prostějov a dále směrem na Hrdibořice.