Nový sjezd a estakáda. Vytíženou Hanáckou dálnici zase zpomalí uzavírky

Pokud dnes řidiči chtějí sjet z dálnice ve směru od Olomouce k jihovýchodní části Prostějova, kde je například průmyslová zóna, často musí dupnout na brzdy.

Chybí zde totiž odbočovací pruh, sjezd přitom tvoří poměrně ostrá zatáčka. Odbočování tak není bezpečné a o konflikty není nouze. To by se mělo stát minulostí. V těchto dnech začala stavba nových odbočovacích pruhů.

„Stavba řeší zvýšení bezpečnosti silničního provozu na mimoúrovňové křižovatce Prostějov-střed, a to zřízením jednoho připojovacího a dvou odbočovacích pruhů, které v minulosti nebyly při výstavbě původní R46 vyhotoveny. Vybudováním těchto pruhů budou odstraněny nebezpečné situace vznikající v těchto místech při připojování a odbočování vozidel,“ vysvětlil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

Akce za 196,5 milionu korun zahrnuje mimo jiné také demolici stávající mostní konstrukce, která má tři pole, a výstavbu nového mostního objektu, který bude oproti stávajícímu rozšířen.

Silničáři kromě toho postaví sedm vodohospodářských a devět elektrorozvodných objektů a musí se vypořádat s ochranou plynovodu i zajistit protihlukové stěny. Práce jsou naplánované do prosince roku 2022.

Stroje obsadí D46 až na jaře

Očekávané uzavírky však začnou až příští rok se startem nové stavební sezony. Letos by už stavbaři hlavní venkovní práce nestihli, takže se budou věnovat přípravným činnostem mimo dálnici a chystat si stavbu nového mostu.

„Vybudování připojovacího pruhu pro větev Prostějov–Vyškov je omezeno protihlukovou stěnou, jejíž posunutí je s ohledem k obytné zástavbě nemožné. Připojovací pruh je proto navržen v šířce stávající komunikace. Z tohoto důvodu je nutné lokálně zúžit střední dělicí pás a průběžné jízdní pruhy a upravit zádržné systémy a povrchové prvky odvodnění,“ popsal mluvčí ředitelství dálnic Jan Studecký. V plánu je rovněž oprava silnice pod dálničním mostem.

Neustálé uzavírky a kolony na takzvané Hanácké dálnici, která vede z Vyškova do Olomouce, se opakují téměř bez přestávky šestým rokem po sobě. Řidiči už jsou z toho unavení a zoufalí. Z nepřetržitých oprav je smutný například i krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„Je to politováníhodné, ale musím apelovat na řidiče, aby nepodléhali nervozitě, která násobí chyby a může vést ke zbytečným nehodám,“ varuje všechny motoristy dopravní expert.

Podle silničářů byly při stavbě Hanácké dálnice povoleny výjimky a kromě chybějících odstavných pruhů to byla především absence připojovacích a odbočovacích pruhů.

„Toto řešení už dnes nevyhovuje normě, ale hlavně intenzitě provozu. Doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů na křižovatkách probíhá postupně,“ vysvětluje neustálé uzavírky mluvčí silničářů Studecký.

Úpravu již mají za sebou křižovatky u Kelčic, Brodku u Prostějova, Žešova a Olšan, v dalších letech jsou v plánu přestavby křižovatek u Drysic, Vyškova a Držkovic.

Z estakády odpadává beton, oprava potrvá dva roky

Kromě uzavírek na dálnici kvůli novému sjezdu se motoristé z Prostějova musí připravit na další dopravní kalamitu.

Ředitelství dálnic chystá na příští rok také opravu prostějovské estakády, která je v dezolátním stavu a odpadává z ní beton. Minimálně dvouletá rekonstrukce za zhruba 420 milionů korun zahrnuje sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, výměnu ložisek a dilatačních závěrů, nové římsy, novou izolaci a nový asfalt s následnou montáží protihlukových stěn.

I když uzavřena bude vždy pouze jedna polovina dálnice, náměstkyně primátora Prostějova Alena Rašková, která má na starosti dopravu, už dnes varuje, že opravy estakády dopravu nejen na dálnici, ale i ve městě ještě víc zkomplikují.

„Bude to pro Prostějov trochu zátěž. Někteří řidiči se asi budou snažit projet městem. Tak jak to vždy u zúžení bývá, zřejmě se na dálnici budou tvořit fronty. Musíme to však vydržet, protože opravy jsou jednoznačně potřeba,“ řekla Rašková.