Zchátralý most nad D46 u Žešova opraví, ale auta už se na něj nevrátí

Přemostění spojuje Žešov s polem na druhé straně frekventované dálnice D46, pro místní lidi šlo o hojně využívanou spojku, jak se pohodlně dostat směrem k Určicím.

Do chátrající konstrukce ovšem zatékalo, v betonu se objevily milimetrové praskliny, železné prvky byly zrezivělé a celé zábradlí se rozpadalo. Na podzim 2018 proto odbor dopravy na prostějovském magistrátu musel na most nainstalovat pevné překážky, aby auta a zemědělské stroje nemohly projet.

„Důvodem omezení veřejného přístupu je špatný stav mostního objektu. Mohlo by dojít ještě k většímu poškození mostu a ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu,“ uvedl vedoucí odboru dopravy na radnici Miroslav Nakládal.

Následně se navíc kvůli fámám o bourání mostu celá okrajová část rozhádala natolik, že se rozpadl místní osadní výbor. Nyní prostějovská radnice oznámila, že most začne za 15 milionů korun konečně opravovat, poté na něj ale budou moci už jen cyklisté a chodci.

„Auta v žádném případě, není k tomu důvod. Dřív to byla pouze účelová komunikace a sloužila pro zemědělské stroje. Cesta přes most vede do polí, stejně není kam autem pokračovat. Víme, že někteří obyvatelé Žešova si přes most a přes polňačku krátili cestu směrem na Určice, to již z bezpečnostních důvodů nebude možné,“ sdělil náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.

Obnovu potřebuje i estakáda, bude mít však rok zpoždění

Členka osadního výboru v Žešově Zdeňka Zelená potvrdila, že názory na využití mostu se mezi místními liší.

„Most, který má být rekonstruován, vede na polní cestu, k rybníčku a potom končí v polích. V minulosti byl používán pro zemědělskou techniku, pro kterou je dnes vzhledem k její velikosti už nevhodný. Zemědělci proto na pole najíždějí směrem od Určic,“ nastínila.

„Chápu, že tam lidé chtějí chodit, a proto je moc dobře, že se most opravuje. Osobně však nevidím důvod, proč by měl být most do pole průjezdný i pro auta. Nevím, kdo by tam jezdil a co by tam s autem dělal. Je ovšem pravda, že názory obyvatel Žešova se různí, ale přijde mi neekonomické vyhodit miliony za něco, co nebude využité,“ myslí si Zelená.

Opravy zchátralého mostu by měly začít co nejdříve. Prostějovští radní již schválili žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Město už má stavební povolení, investice je 15,4 milionu korun, dotace by mohla být až sto procent.

„Stavba by měla začít ještě v letošním roce. Vzhledem k nutnosti koordinovat s Ředitelstvím silnic a dálnic částečné uzavírky dálnice lze její konec očekávat až v příštím roce,“ upřesnil náměstek Rozehnal.

Rekonstrukce čeká také nedalekou prostějovskou estakádu, která je přímo součástí dálnice D46. V minulosti z ní začal odpadávat beton a dokonce zasáhl jedno z projíždějících aut, sedmadvacetiletému řidiči se jako zázrakem nic vážného nestalo.

Silničáři po nehodě most provizorně zajistili sítěmi a naplánovali opravy. Ty měly začít již loni na podzim, ale jak informovala MF DNES, budou mít minimálně rok zpoždění.