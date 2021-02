Silnice pokryla ledová krusta, rychlík uvázl kvůli zamrzlému trakčnímu vedení

Led pokryl téměř všechny silnice například na Olomoucku. „Krusta leží na všech cestách po celém okrese. Když jsem přebíral službu ráno po kolegovi, říkal, že celou noc byly dešťové srážky, déšť se sněhem, mrznoucí déšť nebo sníh. Bohužel tak kvůli vrstvě sněhu posyp na led hůře zabírá,“ nastínil ráno dispečer olomoucké správy silnic Libor Palucha.

„Provádíme posyp solí se solankou a budeme doufat, že díky provozu i mírnějšímu počasí se to rozjezdí a rozpustí do břečky,“ dodal.

S ledovou krustou bojovali silničáři také na Prostějovsku či na Přerovsku, i tam ji nad ránem pokryl sníh.



Následky mrznoucího deště pocítili i motoristé. Ti se ráno mnohdy jen s obtížemi zbavovali až centimetrové vrstvy ledu, která přes noc pokryla stojící auta.

A podobné to bylo i na Šumpersku. „Mrznoucí déšť je pro nás nejhorší situace. Je ale lepší, když na ledovou krustu nasněží, zdrsní se to, nejhorší je holý déšť. Celý den budeme jezdit a přesypávat úseky a celý den budeme plužit,“ řekl dispečer šumperské správy silnic s tím, že mrznoucí déšť vytvořil zhruba půlcentimetrovou vrstvu ledu.

„Jak to bředne, stále to nabývá a tvoří se tříšť,“ doplnil.

Problémy se objevily i na železnici, dopoledne museli hasiči evakuovat zhruba tři desítky cestujících z rychlíku do náhradního autobusu na trati u Měrovic nad Hanou na Přerovsku. Vlak jedoucí z Přerova do Brna uvázl kvůli zamrzlému trakčnímu vedení.

Problémy začaly už v neděli

Problémy s kluzkými silnicemi začaly v regionu už v neděli. Kvůli ledovce musela být například uzavřena silnice mezi Bedihoští a Výšovicemi na Prostějovsku, ve stejném okrese navíc havaroval sypač.

„Při vjezdu do Určic dostal řidič s vozem smyk a vyjel vpravo mimo silnici. Pak se mu podařilo vrátit se zpět, neovladatelný vůz však přejel tentokrát za levou krajnici, kde poškodil dvě zaparkovaná auta. Poté opět přejel přes silnici, vyjel vpravo mimo ni a poničil obrubník, sloup veřejného osvětlení a rodinný dům,“ shrnul policejní mluvčí František Kořínek.

Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škody jsou ale předběžně vyčísleny na 345 tisíc korun. Dechová zkouška vyloučila, že by řidič byl pod vlivem alkoholu, za způsobení nehody nicméně dostal pokutu.

Silničáři shodně uvedli, že je dnes ráno řidiči zahltili telefonáty ohledně situace na cestách.

„Byly to telefonáty o tom, že na vozovkách je sníh. Rozumný člověk se podívá na předpověď. Sypače opravdu nemohou být na všech místech, to je nereálné. My nečistíme silnice do sucha, ale odstraňujeme a zmírňujeme závady,“ podotkl olomoucký dispečer Palucha.