Řidič nezvládl autobus na náledí, po smyku poničil dům a zaparkovaná auta

10:07

Šestnáct lidí cestovalo v úterý dopoledne autobusem, jehož řidič podle policie jel na Olomoucku příliš rychle z kopce po namrzlé cestě. Při pokusu o brždění dostal smyk, přejel do protisměru, narazil do domu a také do několika odstavených aut.