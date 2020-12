Olomoucký kraj schválil schodkový rozpočet a navíc si bere miliardový úvěr

Rozpočet na rok 2021 už schválilo krajské zastupitelstvo. Bod, kolem kterého se někdy vedou debaty i déle než hodinu, byl tentokrát projednán za pár minut.



Ještě před tím zastupitelé odhlasovali čerpání miliardového úvěru, pomocí kterého chce vedení kraje v dalších třech letech napjatý rozpočet podporovat.

Nová koalice Pirátů, STAN, Spojenců a ODS připouští, že byla nucena škrtat v různých výdajových položkách, jelikož kraj se potýká s výpadkem příjmů kvůli pandemii covidu ve výši zhruba půl miliardy.

Olomoucký kraj bude hospodařit s příjmy ve výši 5,86 miliardy korun, předpokládané výdaje dosahují sumy 5,96 miliardy.



„Rozpočet je velmi napjatý, nebylo snadné jej sestavit,“ uvedl na zastupitelstvu hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN). „V roce 2009 se vzala půjčka tři miliardy na opravy silnic. Táhneme si důsledky tohoto úvěru do dnešních dnů,“ tvrdí hejtman.

Splácení úvěru je rozvrženo na 10 let

I současné vedení ale kvůli dopadům pandemie nemoci covid-19 hledá peníze, kde může. V rozpočtu na rok 2021 je tak navrženo zapojení zůstatku na bankovních účtech z roku 2020 v celkové výši 121 milionů korun. Napnutým krajským financím má kromě toho pomoci čerpání dvou úvěrů - jednoho stomilionového a pak dalších 400 milionů korun ze schváleného miliardového úvěru.

„Splácení úvěru je rozvrženo na 10 let v souladu s možnostmi splácení Olomouckým krajem,“ řekl Suchánek. Kromě čerpání bankovních půjček musí koalice také škrtat. Osekání se dotkne nejen provozních nákladů na fungování krajského úřadu, ale také dotačních programů.



Podle důvodové zprávy přistoupila koalice ke snížení rozpočtů jednotlivých odborů o tři procenta.

Oproti schválenému rozpočtu na letošní rok je částka snížena o zhruba 30 milionů korun. Výraznější škrty pak míří do dotačních programů. Tam je plánované snížení o 191 milionů korun napříč rezorty. Rozpočet je nicméně stále tak trochu provizorní, jelikož může dojít k jeho úpravám v návaznosti na zrušení superhrubé mzdy a daňové balíčky, které bude schvalovat Sněmovna.

Škrty v programu rozvoje venkova se nelíbí opozici

S některými škrty v dotacích má ale problém současná opozice, kterou tvoří hnutí ANO a SPD. Podle předchozího hejtmana a současného opozičního zastupitele Ladislava Oklešťka (ANO) může být třeba problém snížení objemu peněz v dotacích do rozvoje venkova.



„Program obnovy venkova byl mantrou, když jste byli v opozici. My jsme ho zvyšovali, vy jdete zpátky. Je to vaše rozhodnutí, venkov vás za to jistě ocení,“ řekl na jednání zastupitelstva Okleštěk.

Podle radního a starosty Dolních Studének Radima Sršně (Piráti a STAN) byla koalice nucena krátit všude. „Pokud to situace dovolí, budeme částku navyšovat,“ uvedl Sršeň. Oklešťkův stranický kolega, primátor Prostějova a předseda tamního fotbalového klubu František Jura (ANO) zkritizoval koalici za výrazné snížení příspěvků do sportu.

„Jakkoliv se mohu snažit pochopit to snižování, tak ve sportu mě nejvíc mrzí snížení v programu kofinancování k programu Národní sportovní agentury. To je opravdu špatně,“ uvedl Jura. Podle něj si hlavně spolky nyní rozmyslí, zda budou stavět nová sportoviště.

Hnutí ANO se nakonec při hlasování zdrželo, i kvůli tomu, že na prostudování návrhu rozpočtu nemělo dost času. Stejný argument použili i zástupci SPD.

„Jelikož jsme neměli moc velkou příležitost se k rozpočtu vyjadřovat, tak i po tom velmi zevrubném prostudování ho nemůžeme podpořit, zdržíme se,“ uvedl zastupitel za SPD Pavel Jelínek.