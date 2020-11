Další úvěr je jedna z variant, říká nový olomoucký hejtman

„Zatím nejsou třeba jasné ani příjmy, na které se musí ladit výstupy,“ říká k současné situaci Suchánek.



Měli jste první jednání krajské rady. Jaké z něj máte pocity?

Můj primární pocit byl, že jsem se nevešel do časového limitu. Respektive vešel, ale s malým počtem bodů. Na programu bylo deset bodů, ale normálně bývá až osmdesát, devadesát. Takže když jsem si spočítal, kolik by to zabralo času při tomto tempu, tak bychom jednali asi dva dny. Čili budu muset lépe zvládnout time management.

Má otázka spíše mířila na vaše pocity z toho, jak jste si lidsky sedli.

Rozumím vám, ale chtěl jsem odpovědět na to, co jste se ptal ve vztahu k pocitu, protože to bylo skutečně to první, co mě napadlo. Po první schůzi rady mám celkem dobrý pocit v rámci bodů, které jsme probírali. Hlasování proběhla v absolutní shodě. Zároveň je mi jasné, že budeme muset vztahy dále ladit. Vztahy nejsou neměnné a je třeba na nich pracovat, ulamovat hroty.

Co budou největší „hroty“ uvnitř koalice?

Na to asi úplně odpovědět neumím. Všechno je to z pohledu mé úvahy, ke konkrétní třenici jsme nedošli. Není to tak, že by nebyla místa, kde se nemůžeme dohodnout, ale nechci předpovídat možné třenice, protože si nejsem jistý, zda tam skutečně budou, nebo ne. My se navzájem sžíváme, sledujeme svá názorová vystoupení a podle toho předem korigujeme chování. Tak se to děje obecně i v životě.

Jak bylo vlastně těžké poskládat koalici a nové složení rady? Myslím co do rozdělení resortů.

Nebyl to nejhladší způsob, který si umíme představit. Byla tam zhruba čtyři kola jednání a další intenzivní vyjednávání uvnitř jednotlivých subjektů. Tím chci říct, že mohu dobře posuzovat tu náročnost z vnitřního pohledu koalice Piráti a Starostové, ze které pocházím, a pak teprve náročnost celkové vznikající koalice.

Měl jsem na mysli, jak bylo těžké dát dohromady tu výslednou sestavu, a také to, že opticky nejslabší ODS se stala nakonec nepostradatelnou a vyjednala si poměrně silové resorty?

Domnívám se, že to bylo středně těžké. Jsou kraje, které poskládaly koalici dřív, a zároveň jsou kraje, kde ještě neměly uzavřenou koaliční dohodu ani v době, kdy my jsme měli po ustavujícím zastupitelstvu. Byla to taková střední cesta. Mohlo to být způsobeno i tím, že některé strany byly v jednáních poprvé, to se týkalo třeba nás jako Pirátů a Starostů, ale také Spojenců. Na začátku to byla zase ODS, která si dávala určitý oddechový čas. ODS si nakonec vyjednala lepší pozici, než by jí podle volebních výsledků náleželo, ale jak jste sám poznamenal, byla tím jazýčkem na vahách. Co se týče počtu resortů, tak jsou všichni partneři vyvážení. Beru to jako dobrý základ, aby koalice mohla další čtyři roky fungovat.

Považujete tedy výslednou koalici za úspěch?

V rámci toho, jak dopadly volby, tak ano. A za sebe mohu být jen spokojený. Ostatně i počet 32 mandátů v zastupitelstvu nás může naplňovat mírným optimismem, že máme poměrně dobrou výchozí pozici.

Velkým tématem bude rozpočet na příští rok, který máte předkládat na prosincovém zastupitelstvu. V jaké fázi je?

Začali jsme na něm pracovat hned v prvním týdnu. Pracujeme na tom mílovými kroky, z důvodu přípravy rozpočtu jsme naplánovali i více jednání rady, ale je to hodně těžké. Zatím nejsou třeba jasné ani příjmy, na které se musí ladit výstupy. Je to dané objektivní situací, jelikož ekonomika není stabilizovaná a hýbou se nám daňové výnosy, dopadá to na stát, kraje i obce. Výpadky jsou citelné. Do toho je tu úmysl vlády na zrušení superhrubé mzdy, a zároveň neznáme model, který budou chtít zavést. Je tam několik variant a každá znamená úplně jiný příjem pro náš rozpočet. Co se týče fáze, ve které je příprava… asi by se mi líbilo, kdyby v době našeho příchodu byl rozpočet o něco připravenější. Na druhou stranu, museli jsme vzít to, co bylo. My jsme pracovali s červnovou, nebo červencovou verzí.

Zmínil jste, že na příjmové stránce je řada otazníků. Víte už teď, jestli bude potřeba, aby si Olomoucký kraj bral další úvěr?

Je to jedna z variant, které jsou na stole. Osobně si myslím, že k tomu patrně budeme muset sáhnout, ale není to tak, že to vím jistě.

V jaké by byl výši?

To teď nebudu komentovat, protože to nemáme dohodnuto a opravdu to musí vyjít z jednání. V ideálním případě bychom k tomu sáhnout nemuseli, ale podle toho, jak nám to zatím vychází, se obávám, že možná budeme muset. Ta výše by byla určena podle toho, jak moc zůstane projektů na pokrytí.

Poslední půlmiliardový úvěr schválilo zastupitelstvo v minulém volebním období a pokrýval pouze letošní rok. Je to tak?

Ano, nebyly to navíc jen investiční peníze, ale byly to i provozní, které – jak se říká – se projí.

I v případě schválení úvěru asi bude namístě hledat úspory. Už víte, kde budete škrtat?

Šetřit se dá ve dvou oblastech – provozní a investiční. V absolutních hodnotách se dá na investicích ušetřit podstatně více než na provozu, kde jsou také mandatorní výdaje. Šetřit budeme všude, každá kapitola snese úsporu, byť samozřejmě obhájci těchto oblastí budou tvrdit, že to je jinak. My už jsme určité kroky udělali.

Víte, kolik budete chtít ušetřit na tom, co se „projí“?

V hlavě parametr mám, ale nechci to teď říkat. Nemám analýzu, jen hrubý odhad, stále je to předmětem jednání a nechci říct sumu, která se za pár dní změní, a já budu vypadat jako tlučhuba.

Řádově půjde o jakou úsporu?

Jsou to miliony.

Co se týče investic, víte, na co nebudete chtít naopak sahat?

Nebudeme chtít zastavovat projekty, u kterých by nám za to hrozil finanční postih.

Máte jako hejtman své priority, kam byste chtěl, aby peníze dál proudily ve stejné výši jako dosud?

Velmi citlivá věc je sociální oblast, která teď polyká významné prostředky, se kterými se nepočítalo. Tyto investice jsou zdůvodnitelné a nebude se do nich příliš sahat. Na druhou stranu zbytné výdaje jsou na pořadu dne. Je to jako v rodině, když nemáte finance, taky asi nepojedete na fotbal do Londýna, neuděláte si dovolenou u moře a možná nepůjdete do divadla. V tomto duchu budeme přemýšlet.

Umíte si představit, že by kraj neuzavíral příští rok některé marketingové smlouvy se sportovními kluby?

To si v každém případě představit umím.

Takže milionové smlouvy pro Sigmu, HC Olomouc či kluby v Prostějově by prostě nebyly?

To je právě ta oblast, která nepotěší, ale pokud si budu moct vybrat, jestli dát peníze na domov důchodců, nebo za logo někde na stadionu, tak ušetříme peníze na logu.

Umíte si představit, že to projde přes příslušného náměstka?

Umím si představit všechno, důležitý bude výsledek. Za rozpočet má zodpovědnost celá rada. Při finálním vyjednávání budou přítomni všichni členové a rada se bude muset dohodnout. Bez ohledu na oblast, pokud bude nějaký radní tak šikovný a schopný, aby přemluvil své kolegy, aby kvůli jeho gesci šetřili u sebe…

Na konci mandátu vašeho předchůdce Ladislava Oklešťka byly jeho vztahy s primátorem Olomouce Miroslavem Žbánkem na bodu mrazu. Primátor je teď zároveň opoziční krajský zastupitel. Jednal jste s ním o další spolupráci města a kraje?

To, co mi říkáte, tedy určitá komunikační bariéra mezi bývalým hejtmanem a primátorem, tak jsem o ní slyšel a překvapila mě, už jen proto, že jsou to kolegové z jednoho hnutí. Nikdy jsem po ní do detailu nepátral. Pro mě ten stav byl špatně. S panem primátorem Žbánkem jsme si zatím jednou zdvořilostně telefonovali. Nerad bych do toho vtahoval fakt, že jsme navzájem opozičními politiky, to by nemělo hrát významnou roli. S panem primátorem mám velmi korektní vztahy ještě z dob, kdy jsem spolupracoval s městem jako zaměstnanec Univerzity Palackého. Neumím si představit, že bych s ním měl jiné než korektní vztahy. Město a kraj se navzájem potřebují.