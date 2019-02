Časy se mění, starosta zůstává. Někteří jsou ve funkci téměř třicet let

Rok 1990 byl ve znamení velkých společenských změn a mimo jiné se konaly první porevoluční komunální volby. Málokterý zvolený starosta si asi dokázal představit, že by zůstal ve funkci desítky let, přesto se to v některých obcích Olomouckého kraje stalo.