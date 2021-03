Holičství v Olomouci chce v pondělí navzdory zákazu otevřít

Majitel holičství Richard Laně na facebookovém profilu podniku uvedl, že akce nemá být primárně rebelií proti vládě, ale spíše snahou poukázat na neudržitelnou situaci a současně dokázat, že existuje bezpečný kompromis.

„Není to popírání rizika nemoci, není to vzepření. Je to řešení. Řešení, které nám vláda slibovala, ale nedala,“ napsal mimo jiné.

Nastínil i přijatá ochranná opatření. Na každé pobočce bude prozatím pouze jeden holič vybavený respirátorem třídy FFP2, který bude dvakrát týdně testován schváleným antigenním testem.

Zákazníci pak budou přijímáni pouze na objednání, aby se v provozovně nepotkali a byl mezi nimi čas na dezinfekci prostor. Dále budou mít při stříhání nasazený respirátor a pokud budou chtít úpravu vousů, při níž ho bude nutné sundat, holič si nasadí ochranný štít.

Pokud bude systém fungovat, chce podnik na pobočky postupně přidat druhého a později třetího holiče. Prostor bude vždy rozdělen pomocí paravanů tak, aby zákazníci nepřišli do kontaktu.

„Po konzultaci s právníky máme vše ošetřeno tak, aby nám ani našim klientům nehrozily žádné sankce. Klient bude vždy poučen. Byť podle našeho logického úsudku neděláme nic nekalého, je třeba se chránit,“ doplnil Laně.

Podnik stále čeká na pomoc za čtvrté čtvrtletí

Ten v dlouhém příspěvku na sociální síti upozornil, že doposud podnik vládní nařízení dodržoval, ale následky dlouhého uzavření už se na tomto i dalších odvětvích tvrdě podepisuje.

„Otevření před Vánoci všichni odsuzují, ale nás ekonomicky zachránilo. Jinak bychom tu už nebyli. Od Vánoc jsme zavření tři měsíce a bude to pokračovat dál,“ podotkl.

Na příkladu podniku také uvedl rozdíl mezi slibovanou a reálnou pomocí státu. Holičství podle něj dostalo polovinu nájmu za třetí čtvrtletí minulého roku, za čtvrté čtvrtletí mu byla stejná pomoc schválena, ale peníze doposud neobdržel.

„Nájmy ale platit stále musíme, kdybychom nezaplatili, tak nám podpory vezmou. Od nového roku do dubna pro naši pobočku neběží žádná podpora, ta by se mohla schválit v dubnu, ale zatím není nic jasné. Ani datum ani podoba podpory. Jen známe další krásné názvy, a to Covid 2021 a Covid nepokryté náklady,“ shrnul Laně.

„Vládní rozhodnutí zavřelo už přes 130 tisíc živností a další stále zavírají, zbankrotovalo 7 tisíc podnikatelů a 600 firem. My už nebudeme dále sedět a čekat, až spadneme do této statistiky. Nemluvě o dopadu na zdraví lidí, na děti, na společnost,“ dodal.

Vládní nařízení už bojkotovala i restaurace

Zvolené řešení označuje za bezpečnější než dosavadní praxi, kdy chodí holiči stříhat k lidem domů.

„Je bezpečnější než nakupování v obchodních řetězcích, než práce ve velkých firmách. Zároveň je to pro nás jistý plán k návratu k normálu a především plán pro ekonomické přežití. Státní dluh totiž budeme platit my všichni, a ještě další generace po nás. Ale náš dluh nám stát nezaplatí, ten bude jen na nás. Stát selhal a je na čase se postarat sám,“ uzavřel Laně.

V regionu nejde letos o první podobnou akci. Například v lednu otevřela také restaurace U Ervina v Hlubočkách u Olomouce, což majitel zdůvodnil mimo jiné tím, že kvůli koronavirovým omezením už se dostal do velkých finančních problémů, neboť vládní kompenzace nejsou dostatečné. Následně za to dostal pokutu devět tisíc korun.