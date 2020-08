Olomoucká válka vědců graduje, děkan fakulty žaluje vlastní univerzitu

Kvůli ústavu s anglickou zkratkou CATRIN se na olomoucké univerzitě už zhruba dva roky vedou ostré diskuse a vznikají spory, které bez nadsázky přerostly ve válku vědců, v níž došlo mimo jiné třeba i na tajné nahrávání schůzek.

Teď do ní promluví také soud, u něhož Kubala žalobou napadl rozhodnutí senátu schvalující vznik vědeckého supercentra.

„Její podání je smutným, avšak logickým vyústěním procesu budování vysokoškolského ústavu přes jasně deklarovaný nesouhlas samosprávných akademických orgánů fakulty. Ty se důvodně domnívají, že byla zasažena jejich zákonem garantovaná práva. Bohužel jim nezbývá nic jiného než nechat přezkoumat napadené usnesení správním soudem,“ uvedl děkan.

K žalobě na vlastní univerzitu má mandát od akademického senátu své fakulty, posvětil ji při hlasování na konci minulého týdne.

Kubala žalobu hodnotí jako zřejmě jediný způsob, jak zabránit dalším krokům, o nichž je přesvědčen, že přírodovědeckou fakultu hrubě poškozují.

„A to s ohledem na to, že dosavadní kroky při zřizování ústavu probíhají bez předchozího konsenzu. Současně je třeba říci, že další vývoj procesu je obtížné předvídat, neboť podobně hrubý násilný zásah univerzitních orgánů do organizační struktury fakulty přes nesouhlas jejích orgánů nemá v českém vysokém školství obdobu,“ zdůraznil.

Pod nový ústav mají přejít špičková pracoviště

Soudy podle něj dosud takový typ žaloby neřešily. „Z tohoto důvodu se domnívám, že rozhodování bude zajímat všechny fakultní orgány vysokých škol v České republice,“ dodal děkan.

Nejvyšší vedení univerzity o podání žaloby zatím nic bližšího neví. „Ani já, ani naše právní oddělení k tomu nemáme žádné informace. Text žaloby neznáme, kam tento akt povede, to netuším,“ uvedl v úterý prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík.

Přírodovědecká fakulta se proti vzniku CATRIN staví proto, že by do něj měla být převedena dvě její špičková výzkumná pracoviště – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů společně s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Navzdory nesouhlasu fakulty v polovině června akademický senát univerzity schválil vznik ústavu těsnou většinou potřebných hlasů.

Rektor Jaroslav Miller to odůvodnil tím, že další jednání by nikam nevedla a nastal čas záležitost rozhodnout. Se vznikem CATRIN dokonce na bouřlivém zasedání spojil své další setrvání ve funkci.