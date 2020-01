Ve válce olomouckých vědců už došlo i na tajné nahrávky schůzek

Kvůli zhruba dvě minuty trvajícímu záznamu, vystřiženému z hodinu a půl dlouhého rozhovoru mezi děkanem Martinem Kubalou a fyzikem Jiřím Tučkem, se minulý týden sešel Akademický senát UP na mimořádném zasedání. To je něco, co se nestalo nejméně posledních deset let.